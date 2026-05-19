Un nuovo Nintendo Direct sarebbe in programma tra poche settimane

Sono passati diversi mesi dall'ultimo Nintendo Direct generalista e, secondo alcune voci, i tempi potrebbero essere maturi per un nuovo appuntamento. Anche il giornalista Jeff Grubb sostiene questa possibilità, indicando una finestra temporale piuttosto precisa per il prossimo evento dedicato ai giochi in arrivo su Nintendo Switch e Switch 2.
Durante l'ultimo episodio del Giant Bombcast, Grubb ha riferito che il Direct sarebbe previsto per metà giugno, quindi tra circa un mese. Le sue fonti, però, non hanno fornito una data esatta né chiarito se si tratterà di un evento di grande rilievo - con annunci first‑party e novità di terze parti - oppure di un più contenuto Partner Showcase.
Tra le novità ci sarà anche il vociferato remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time?
Come sempre, si tratta di indiscrezioni da prendere con cautela. Grubb in passato si è dimostrato una fonte affidabile, ma non infallibile. Tuttavia, il fatto che nel 2026 non ci sia ancora stato un Direct generalista e la quantità di rumor circolati negli ultimi mesi suggeriscono che Nintendo potrebbe effettivamente preparare un evento importante, magari poco dopo la settimana del Summer Game Fest o comunque nel corso dell'estate.
A marzo, l'insider Nate the Hate aveva già condiviso alcune informazioni sui prossimi annunci della casa di Kyoto, tra cui un presunto remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time previsto per il 2026, voce corroborata anche da VGC, e un nuovo Star Fox, poi confermato ufficialmente da Nintendo.
Insomma, i segnali che qualcosa stia bollendo in pentola ci sono tutti. Ora non resta che attendere eventuali comunicazioni ufficiali da parte della compagnia.
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