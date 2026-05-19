Un nuovo Nintendo Direct sarebbe in programma tra poche settimane

Sono passati diversi mesi dall'ultimo Nintendo Direct generalista e, secondo alcune voci, i tempi potrebbero essere maturi per un nuovo appuntamento. Anche il giornalista Jeff Grubb sostiene questa possibilità, indicando una finestra temporale piuttosto precisa per il prossimo evento dedicato ai giochi in arrivo su Nintendo Switch e Switch 2.

Durante l'ultimo episodio del Giant Bombcast, Grubb ha riferito che il Direct sarebbe previsto per metà giugno, quindi tra circa un mese. Le sue fonti, però, non hanno fornito una data esatta né chiarito se si tratterà di un evento di grande rilievo - con annunci first‑party e novità di terze parti - oppure di un più contenuto Partner Showcase.