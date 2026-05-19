Nintendo, Konami e Bandai: aumenta il valore delle azioni perché gli investitori credono meno nelle IA

La testata spiega infatti che gli azionisti giapponesi stanno perdendo fiducia nelle IA e stanno tornando a investire in aziende più note e fidate: Nintendo ha quindi ottenuto un +6,8%, dopo tre giorni di crescita .

Recentemente Nintendo ha ottenuto un aumento del valore delle proprie azioni grazie al fatto che ha annunciato un aumento di prezzo di Nintendo Switch 2, ma anche per un altro motivo secondo quanto indicato da un nuovo report di Bloomberg.

L'opinione di Bloomberg sulle compagnia giapponesi

Inoltre, non si tratta dell'unica compagnia che ha beneficiato di questo processo. Anche Bandai Namco e Konami hanno ottenuto un +9% del valore delle azioni.

Il successo di Pokémon Pokopia non aveva aiutato le azioni di Nintendo

Bloomberg afferma che c'è un "affaticamento" nei confronti degli investimenti sulle IA e questo ha permesso a Nintendo di ottenere "il più grande aumento del valore delle azioni in due mesi". Considerando che fino all'annuncio dell'aumento di prezzo di Nintendo Switch 2 (ampiamente richiesto dagli investitori come vi avevamo segnalato), Nintendo aveva subito un calo del valore delle azioni per cinque mesi di fila.

Ricordiamo poi che Nintendo Switch sta per arrivare anche in India: potrà raggiungere nuovi record? Non lo sappiamo per ora, ma potrebbe spingere nuovi investitori ad avere sempre più fiducia nelle prospettive future della compagnia giapponese.