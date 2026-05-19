The Mandalorian and Grogu ha ricevuto voti parecchio contrastanti

Nella sua recensione, IGN scrive che The Mandalorian and Grogu non possiede "i brividi, le sorprese, le sfide e gli elementi degni di nota di questo franchise", né sembra esprimere alcun interesse nei confronti della crescita e del cambiamento dei suoi personaggi.

Se infatti la lista si apre con un paio di giudizi piuttosto positivi, emerge rapidamente il sentimento di una pellicola che non è stata capace di soddisfare le aspettative , e infatti il grosso delle valutazioni si colloca nel range "mixed" di Metacritic.

A quanto pare la stampa internazionale non ha apprezzato molto The Mandalorian and Grogu : il film diretto da Jon Favreau, che si pone come la conclusione della serie televisiva ambientata nell'universo di Star Wars, ha ricevuto voti parecchio contrastanti .

Una conclusione deludente?

Nonostante un final trailer emozionante, The Mandalorian and Grogu sembrerebbe insomma non aver colpito nel segno, donando una conclusione deludente a quella che si pone come una delle produzioni a tema Star Wars più apprezzate degli ultimi anni.

Resta da capire, a questo punto, se il mondo e i personaggi dello show avranno un qualche sviluppo ulteriore o se si tratta davvero della fine del racconto cominciato quasi sette anni or sono.