The Mandalorian and Grogu ha ricevuto voti parecchio contrastanti

A quanto pare la stampa internazionale non ha apprezzato molto The Mandalorian and Grogu: il film diretto da Jon Favreau, che si pone come la conclusione della serie televisiva ambientata nell'universo di Star Wars, ha ricevuto voti parecchio contrastanti.
Se infatti la lista si apre con un paio di giudizi piuttosto positivi, emerge rapidamente il sentimento di una pellicola che non è stata capace di soddisfare le aspettative, e infatti il grosso delle valutazioni si colloca nel range "mixed" di Metacritic.
- TheWrap - 8,4
- The Daily Beast - 8
- The Film Verdict - 7,8
- Polygon - 7,8
- Consequence - 7,5
- USA Today - 7,5
- The A.V. Club - 7,5
- New York Post - 7,5
- Screen Rant - 7
- The Hollywood Reporter - 7
- Screen Daily - 7
- Collider - 6
- The Guardian - 6
- Film Threat - 6
- Radio Times - 6
- ScreenCrush - 6
- Variety - 6
- Empire - 6
- Total Film - 6
- The Irish Times - 6
- IndieWire - 5,8
- The Film Maven - 5
- IGN - 5
- Boston Globe - 5
- The Associated Press - 5
- Slashfilm - 4
- Next Best Picture - 4
- Little White Lies - 4
- Looper - 4
- New York Magazine - 4
- Time Out - 4
- The Telegraph - 4
- The Independent - 4
- The Times - 2
Nella sua recensione, IGN scrive che The Mandalorian and Grogu non possiede "i brividi, le sorprese, le sfide e gli elementi degni di nota di questo franchise", né sembra esprimere alcun interesse nei confronti della crescita e del cambiamento dei suoi personaggi.
Una conclusione deludente?
Nonostante un final trailer emozionante, The Mandalorian and Grogu sembrerebbe insomma non aver colpito nel segno, donando una conclusione deludente a quella che si pone come una delle produzioni a tema Star Wars più apprezzate degli ultimi anni.
Resta da capire, a questo punto, se il mondo e i personaggi dello show avranno un qualche sviluppo ulteriore o se si tratta davvero della fine del racconto cominciato quasi sette anni or sono.
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