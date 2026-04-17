The Mandalorian and Grogu, il trailer finale italiano vi emozionerà

The Mandalorian and Grogu è stato mostrato con il trailer finale italiano da Disney e Lucasfilm: un montaggio emozionante in vista dell'uscita del film nelle sale cinematografiche nostrane, fissata al prossimo 20 maggio.
Presentato in anteprima durante la CinemaCon 2026, il trailer si apre con una sequenza dedicata al piccolo Grogu, ripreso mentre medita immerso nella natura, sulle note dello Yoda's Theme. Si tratta tuttavia soltanto di una breve parentesi di tranquillità rispetto a ciò che accade dopo.
Assistiamo infatti al ritorno di Din Djarin, interpretato da Pedro Pascal, e alla partenza del duo verso una nuova missione per conto del Colonnello Ward, il personaggio di Sigourney Weaver: dovranno dare la caccia ad alcuni criminali ancora operativi dopo la caduta dell'Impero.
Ben presto, tuttavia, i protagonisti dell'avventura scopriranno di dover affrontare avversari implacabili come gli Hutt Twins, che a quanto pare metteranno a dura prova le abilità del mandaloriano e del suo protetto.
Grandi emozioni in arrivo
Dopo la spettacolarità del secondo trailer, The Mandalorian and Grogu si mostra con questo montaggio finale puntando a suscitare forti emozioni, specie fra gli appassionati di Star Wars, e immaginiamo che il film difficilmente lascerà gli spettatori indifferenti.
La pellicola, diretta da Jon Favreau e scritta insieme a Dave Filoni e Noah Kloor, potrà contare su di un'appassionante colonna sonora firmata dal premio Oscar Ludwig Goransson e vedrà la presenza nel cast anche di Jeremy Allen White.