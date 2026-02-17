The Mandalorian and Grogu, il secondo trailer ufficiale del film è uno spettacolo

Come promesso, è arrivato il secondo trailer ufficiale di The Mandalorian and Grogu, e non c'è dubbio che il montaggio effettuato per l'occasione sia davvero spettacolare, andando a introdurre personaggi, scenari e situazioni che vedremo nel film.

In arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 20 maggio, la pellicola conclude la storia raccontata nel corso delle tre stagioni della serie televisiva disponibile su Disney+, e a quanto pare gli autori punteranno forte sugli elementi che hanno determinato il successo dello show.

Il Mandaloriano e il piccolo Grogu non sono infatti mai stati così affiatati, e nel trailer li vediamo coordinarsi per affrontare le situazioni più disparate, fra combattimenti dal grande impatto visivo e fughe rocambolesche.

A quanto pare le sequenze del video rivelano anche un nemico di cui si vociferava da tempo e che dovrebbe fare il proprio debutto live action nel film, dando del filo da torcere al personaggio interpretato da Pedro Pascal.