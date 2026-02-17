Galaxy S26 Ultra sfida iPhone 17 Pro Max: Snapdragon 8 Elite Gen 5 overclockato riduce al minimo il vantaggio dell’A19 Pro

Il nuovo Galaxy S26 Ultra riduce sensibilmente il divario con iPhone 17 Pro Max nei più recenti benchmark, segnando un momento significativo nella storica rivalità tra Samsung e Apple sul fronte delle prestazioni.
Tradizionalmente, i chipset della serie A di Apple hanno dominato nei test single-core, e anche l'A19 Pro conferma questa tendenza. Tuttavia, i nuovi risultati suggeriscono che il vantaggio non è più così netto.
I risultati dei test a confronto tra Samsung Galaxy S26 Ultra e iPhone 17 Pro Max
Nei test effettuati su Geekbench 6, il Galaxy S26 Ultra equipaggiato con Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (una versione leggermente overclockata del chip Qualcomm) ha ottenuto 3.761 punti nel single-core, contro i 3.894 punti dell'A19 Pro montato su iPhone 17 Pro Max. La differenza è di appena il 3,54% a favore di Apple, un margine estremamente ridotto rispetto agli anni precedenti.
Nel test multi-core, invece, il dispositivo Samsung passa in vantaggio in modo significativo: 11.454 punti contro 9.741 dell'iPhone, con un distacco del 17,6%. Questo risultato è attribuibile sia alla maggiore frequenza operativa sia al numero superiore di core disponibili sul chip Qualcomm.
Crescono le aspettative sul Samsung Galaxy S26 Ultra
È interessante notare che nei precedenti test il Galaxy S26 Ultra aveva registrato punteggi inferiori rispetto a quelli ottenuti con lo stesso processore su REDMAGIC 11 Pro. I nuovi risultati indicano quindi un miglioramento nell'ottimizzazione software e nella gestione delle risorse da parte di Samsung in vista del lancio ufficiale della serie Galaxy S26.
Nonostante l'entusiasmo per questi numeri, è importante ricordare che Geekbench 6 rappresenta solo una parte delle prestazioni complessive di uno smartphone. L'overclock del chip potrebbe comportare temperature più elevate rispetto alla versione standard dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, mettendo alla prova il sistema di raffreddamento del Galaxy S26 Ultra. Le prestazioni sostenute nel tempo saranno dunque un elemento chiave da valutare con i dispositivi commerciali.