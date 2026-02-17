0

Galaxy S26 Ultra sfida iPhone 17 Pro Max: Snapdragon 8 Elite Gen 5 overclockato riduce al minimo il vantaggio dell’A19 Pro

Galaxy S26 Ultra, con Snapdragon 8 Elite Gen 5 overclockato, riduce il divario con iPhone 17 Pro Max nei benchmark Geekbench 6.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/02/2026
Samsung

Il nuovo Galaxy S26 Ultra riduce sensibilmente il divario con iPhone 17 Pro Max nei più recenti benchmark, segnando un momento significativo nella storica rivalità tra Samsung e Apple sul fronte delle prestazioni.

Tradizionalmente, i chipset della serie A di Apple hanno dominato nei test single-core, e anche l'A19 Pro conferma questa tendenza. Tuttavia, i nuovi risultati suggeriscono che il vantaggio non è più così netto.

I risultati dei test a confronto tra Samsung Galaxy S26 Ultra e iPhone 17 Pro Max

Nei test effettuati su Geekbench 6, il Galaxy S26 Ultra equipaggiato con Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (una versione leggermente overclockata del chip Qualcomm) ha ottenuto 3.761 punti nel single-core, contro i 3.894 punti dell'A19 Pro montato su iPhone 17 Pro Max. La differenza è di appena il 3,54% a favore di Apple, un margine estremamente ridotto rispetto agli anni precedenti.

Samsung Galaxy S26 vs S26 Ultra: scopriamo i risultati dei primi benchmark Samsung Galaxy S26 vs S26 Ultra: scopriamo i risultati dei primi benchmark

Nel test multi-core, invece, il dispositivo Samsung passa in vantaggio in modo significativo: 11.454 punti contro 9.741 dell'iPhone, con un distacco del 17,6%. Questo risultato è attribuibile sia alla maggiore frequenza operativa sia al numero superiore di core disponibili sul chip Qualcomm.

Crescono le aspettative sul Samsung Galaxy S26 Ultra

È interessante notare che nei precedenti test il Galaxy S26 Ultra aveva registrato punteggi inferiori rispetto a quelli ottenuti con lo stesso processore su REDMAGIC 11 Pro. I nuovi risultati indicano quindi un miglioramento nell'ottimizzazione software e nella gestione delle risorse da parte di Samsung in vista del lancio ufficiale della serie Galaxy S26.

Galaxy S26 Ultra Vs Iphone 17 Pro Max Geekbench 6

Nonostante l'entusiasmo per questi numeri, è importante ricordare che Geekbench 6 rappresenta solo una parte delle prestazioni complessive di uno smartphone. L'overclock del chip potrebbe comportare temperature più elevate rispetto alla versione standard dello Snapdragon 8 Elite Gen 5, mettendo alla prova il sistema di raffreddamento del Galaxy S26 Ultra. Le prestazioni sostenute nel tempo saranno dunque un elemento chiave da valutare con i dispositivi commerciali.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Galaxy S26 Ultra sfida iPhone 17 Pro Max: Snapdragon 8 Elite Gen 5 overclockato riduce al minimo il vantaggio dell’A19 Pro