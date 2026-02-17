Galaxy S26 Ultra sfida iPhone 17 Pro Max: Snapdragon 8 Elite Gen 5 overclockato riduce al minimo il vantaggio dell’A19 Pro

Il nuovo Galaxy S26 Ultra riduce sensibilmente il divario con iPhone 17 Pro Max nei più recenti benchmark, segnando un momento significativo nella storica rivalità tra Samsung e Apple sul fronte delle prestazioni. Tradizionalmente, i chipset della serie A di Apple hanno dominato nei test single-core, e anche l'A19 Pro conferma questa tendenza. Tuttavia, i nuovi risultati suggeriscono che il vantaggio non è più così netto.

I risultati dei test a confronto tra Samsung Galaxy S26 Ultra e iPhone 17 Pro Max Nei test effettuati su Geekbench 6, il Galaxy S26 Ultra equipaggiato con Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (una versione leggermente overclockata del chip Qualcomm) ha ottenuto 3.761 punti nel single-core, contro i 3.894 punti dell'A19 Pro montato su iPhone 17 Pro Max. La differenza è di appena il 3,54% a favore di Apple, un margine estremamente ridotto rispetto agli anni precedenti. Samsung Galaxy S26 vs S26 Ultra: scopriamo i risultati dei primi benchmark Nel test multi-core, invece, il dispositivo Samsung passa in vantaggio in modo significativo: 11.454 punti contro 9.741 dell'iPhone, con un distacco del 17,6%. Questo risultato è attribuibile sia alla maggiore frequenza operativa sia al numero superiore di core disponibili sul chip Qualcomm.