Mewgenics ha conquistato la classifica Steam, ma Resident Evil Requiem incombe

Sempre rispetto alla scorsa settimana sono calate un po' le vendite di Steam Deck, e la cosa potrebbe peggiorare da qui in avanti per via della crisi delle memorie che non ha risparmiato l'handheld prodotto da Valve.

La scarsità di Steam Deck OLED è dovuta alla crisi della RAM e dei supporti dati

Brutte notizie invece per Nioh 3, che scivola in undicesima posizione dopo il debutto in vetta della scorsa settimana, mentre fra le new entry segnaliamo la Infernal Edition di Diablo 2: Resurrected e l'inquietante Reanimal di Tarstier Studios, rispettivamente sesto e settimo.

Mewgenics ha conquistato la classifica Steam , come da aspettative, tenendosi alle spalle Helldivers 2 e soprattutto Resident Evil Requiem , che tuttavia ormai incombe: il survival horror targato Capcom è terzo grazie alle sole prenotazioni.

Un nuovo fenomeno

Capace nel corso di questo fine settimana di superare i 100.000 giocatori contemporanei su Steam, Mewgenics si pone senza dubbio come il nuovo fenomeno della piattaforma digitale Valve e non è certamente un caso che il gioco sia già stato confermato su console.

Del resto è chiaro che mettere insieme gatti e meccaniche RPG roguelike con una spalmata di life sim sia stata una grande idea da parte degli autori di The Binding of Isaac, e i numeri stanno dando ragione al progetto, che almeno per il momento sta facendo faville.