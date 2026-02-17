Digimon Story: Time Stranger annuncia il nuovo DLC Episode Pack 3 Anti-ParadoX con periodo di uscita

Digimon Story: Time Stranger si espanderà ancora prossimamente con un nuovo DLC, intitolato Additional Digimon & Episode Pack 3: Anti-ParadoX, con periodo di uscita fissato per marzo e contenente diverse novità aggiuntive.
Prosegue dunque il percorso di espansione e arricchimento del nuovo capitolo della serie da parte di Bandai Namco, con un nuovo pacchetto di contenuti che porterà nuove creature ed evoluzioni oltre ad elementi aggiuntivi della storia.
Il nuovo pacchetto arriva in seguito al precedente Episode Pack 2: Gaku-Ran come parte del piano di contenuti aggiuntivi annunciato già in precedenza dall'editore, con la prossima parte prevista dunque per marzo.
nuove creature e altro
Bandai Namco e Media.Vision annunciano dunque il nuovo pacchetto aggiuntivo di Digimon Story: Time Stranger con un trailer di presentazione che mostra anche qualcosa dei contenuti aggiuntivi previsti per il mese prossimo.
Il terzo DLC, intitolato Additional Digimon & Episode Pack 3: Anti-ParadoX, fa parte del Season Pass ma può anche essere acquistato separatamente come pezzo a sé stante, ovviamente possedendo il gioco di base.
Il terzo DLC è peraltro compreso con la Deluxe e l'Ultimate Edition di Digimon Story: Time Stranger. All'interno si trovano anche alcune nuove Mega Digievoluzioni, oltre a un episodio aggiuntivo che va ad ampliare la storia principale con elementi narrativi.
Nel frattempo, Digimon Story: Time Stranger è stato annunciato per Nintendo Switch 1 e 2, dove arriverà il 10 luglio.