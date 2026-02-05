3

Digimon Story: Time Stranger è stato annunciato per Nintendo Switch 1 e 2

Durante il Partner Showcase di oggi è stato annunciato l'arrivo di Digimon Story: Time Stranger su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2: ecco quando sarà disponibile.

05/02/2026
Uno dei personaggi di Digimon Story: Time Stranger
Digimon Story: Time Stranger
Digimon Story: Time Stranger
Nel corso del Partner Showcase di oggi Digimon Story: Time Stranger è stato annunciato per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, con una data di uscita fissata al prossimo 10 luglio e alcune funzionalità che puntano a sfruttare l'hardware della nuova console ibrida.

Su Nintendo Switch 2, infatti, il gioco offrirà la possibilità di scegliere fra due diverse modalità grafiche, risoluzione o prestazioni, quest'ultima in grado di far girare l'esperienza a 60 fps per un gameplay veloce, fluido e reattivo durante le fasi action.

La modalità risoluzione punterà invece a produrre un output a 4K, con supporto per l'HDR, così da consegnarci un colpo d'occhio notevole dal punto di vista della nitidezza e dei dettagli, che andranno a impreziosire in particolare gli scenari dell'avventura.

A quanto già detto andrà ovviamente ad aggiungersi la portabilità e la possibilità di effettuare un aggiornamento dalla versione Nintendo Switch alla versione Nintendo Switch 2.

Il capitolo più ambizioso

Pubblicato lo scorso ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Digimon Story: Time Stranger si pone senza dubbio come il capitolo più ambizioso di sempre per la serie prodotta da Bandai Namco, quello che prova a sperimentare sul piano delle meccaniche e della struttura.

Caratterizzato da un comparto narrativo solido e intrigante, il gioco vanta una campagna corposa e duratura, un roster sconfinato di Digimon (oltre quattrocento!) e diverse buone idee applicate all'esplorazione.

Non mancano tuttavia alcune criticità, in primo luogo una realizzazione tecnica datata e un approccio piuttosto ripetitivo alla gestione dei dungeon.

