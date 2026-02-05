2

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è stato annunciato per Nintendo Switch 2

Oblivion Remastered arriverà su Nintendo Switch 2 quest'anno, con grafica aggiornata, tutte le espansioni incluse e l'epica avventura di Cyrodiil pronta a tornare in grande stile.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   05/02/2026
Artwork ufficiale di The Elder Scrolls VI: Oblivion Remastered
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Il Nintendo Direct: Partner Showcase andato in onda oggi ha visto molti annunci da parte di Bethesda e Microsoft. Uno di questi è l'arrivo di una versione ad hoc per Nintendo Switch 2 di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

Questa riedizione dell'acclamato action GDR e Gioco dell'Anno 2006 verrà pubblicata sulla console portatile della casa di Kyoto durante il corso dell'anno, con una data di uscita precisa che sarà indicata in un secondo momento. Oltre a questo titolo, sono in arrivo anche Indiana Jones e l'Antico Cerchio e Fallout 4, mentre pochi mesi fa è stata pubblicata la Nintendo Switch 2 Edition di The Elder Scroll V: Skyrim.

Cyrodiil sotto una nuova veste grafica

La remaster permette di vivere nuovamente l'avventura di Oblivion con una veste grafica aggiornata e ricreata tramite Unreal Engine 5, offrendo ai veterani e ai nuovi arrivati la possibilità di esplorare Cyrodiil con un livello di dettaglio superiore.

La minaccia dei Daedra è più pressante che mai e il giocatore è chiamato a respingere l'invasione proveniente dall'Oblivion. Questa edizione comprende tutte le espansioni principali, Shivering Isles e Knights of the Nine, insieme ai contenuti extra, garantendo un pacchetto ricco e completo.

Come nell'originale, il mondo di gioco è ampio, vivo e liberamente esplorabile, permettendo di costruire la propria leggenda scegliendo tra diversi archetipi e affrontando missioni e combattimenti che combinano spade, magia e libertà d'azione.

Segnalazione Errore
