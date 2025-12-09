A sorpresa The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition ora è disponibile su Nintendo Switch 2

Il titolo è già disponibile sull'eShop al prezzo di 59,99 euro . Gli utenti che possiedono l'Anniversary Edition su Switch 1 possono effettuare l'upgrade gratuitamente, mentre chi ha la versione base può acquistare l'Upgrade Anniversary a 19,99 euro e successivamente passare all'edizione per Switch 2.

Come un fulmine a ciel sereno, Bethesda ha contemporaneamente annunciato e pubblicato The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition in versione Nintendo Switch 2 .

I contenuti e le migliorie su Nintendo Switch 2

La nuova versione è stata ottimizzata per sfruttare appieno l'hardware di Nintendo Switch 2. In particolare Bethesda menziona una risoluzione più elevata, tempi di caricamento ridotti e prestazioni migliorate. Sono stati introdotti anche i comandi in stile mouse tramite Joy-Con 2, il supporto ai controlli di movimento e la compatibilità con gli amiibo.

Oltre al gioco base sono inclusi tutti gli elementi dell'Anniversary Edition, comprese le tre espansioni Dawnguard, Dragonborn e Hearthfire, insieme a centinaia di missioni, oggetti, armi, incantesimi e dungeon del Creation Club. Non mancano inoltre i bonus esclusivi Nintendo ispirati a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, tra cui la Spada Suprema, lo Scudo Hylia e la Tunica del Campione.

Per chi non lo avesse mai provato, The Elder Scrolls V: Skyrim è un gioco di ruolo open world sviluppato da Bethesda e pubblicato nel 2011, diventato uno dei titoli più amati e influenti del genere. Ambientato nella gelida provincia di Skyrim, mette il giocatore nei panni del Sangue di Drago, un eroe destinato a sconfiggere i draghi e salvare il mondo da Alduin, il Divoratore di Mondi. Con un vasto mondo esplorabile, dungeon, missioni principali e secondarie, magie, armi e fazioni, Skyrim offre una libertà totale di scelta e avventura.