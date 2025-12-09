Nuove funzioni TikTok: arriva il feed in comune e un rinnovamento delle interazioni con gli amici

TikTok ha presentato una serie di nuove funzionalità pensate per rafforzare il senso di connessione tra amici e familiari all'interno dell'app. L'obiettivo è creare modi più immediati e collaborativi per scoprire contenuti insieme, in linea con le nuove abitudini social degli utenti, sempre più orientati alla condivisione privata. La principale novità è il "shared feed", un flusso di contenuti suggeriti sulla base degli interessi combinati di due persone.

In pratica, TikTok creerà una selezione quotidiana di 15 video che verranno recapitati direttamente nella chat privata, permettendo ai partecipanti di esplorare clip personalizzate che riflettono gusti comuni. È un approccio che richiama da vicino la funzione Blend introdotta da Instagram, pensata per trasformare lo scambio di contenuti privati in un'esperienza più condivisa e guidata dai suggerimenti dell'algoritmo.