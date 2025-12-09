0

Nuove funzioni TikTok: arriva il feed in comune e un rinnovamento delle interazioni con gli amici

TikTok introduce feed condivisi, collezioni collaborative e cartoline festive per rafforzare le connessioni private tra utenti. Tutte le nuove funzioni.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   09/12/2025
TikTok

TikTok ha presentato una serie di nuove funzionalità pensate per rafforzare il senso di connessione tra amici e familiari all'interno dell'app. L'obiettivo è creare modi più immediati e collaborativi per scoprire contenuti insieme, in linea con le nuove abitudini social degli utenti, sempre più orientati alla condivisione privata. La principale novità è il "shared feed", un flusso di contenuti suggeriti sulla base degli interessi combinati di due persone.

In pratica, TikTok creerà una selezione quotidiana di 15 video che verranno recapitati direttamente nella chat privata, permettendo ai partecipanti di esplorare clip personalizzate che riflettono gusti comuni. È un approccio che richiama da vicino la funzione Blend introdotta da Instagram, pensata per trasformare lo scambio di contenuti privati in un'esperienza più condivisa e guidata dai suggerimenti dell'algoritmo.

Le "Shared Collections" di TikTok

Accanto a questa funzione, TikTok lancia anche le "Shared Collections", raccolte collaborative in cui gli utenti possono salvare insieme video relativi a progetti comuni, idee creative o semplicemente contenuti che vogliono ritrovare in futuro.

TikTok porta Nearby anche in Italia e punta sul contenuto locale TikTok porta Nearby anche in Italia e punta sul contenuto locale

Che si tratti di ispirazione per l'arredamento, tutorial o consigli stagionali, queste collezioni funzionano come bacheche condivise, un po' sulla scia dei board di Pinterest, ma costruite intorno ai brevi video tipici della piattaforma. Sebbene entrambe le funzioni non siano completamente inedite nel panorama social, rappresentano per TikTok un tentativo evidente di coltivare interazioni più profonde.

Come cambia l'interazione fra gli utenti e la piattaforma TikTok?

È però da vedere se combaciano davvero con il modo in cui gli utenti utilizzano l'app: la maggior parte delle persone sembra ancora preferire condividere manualmente ciò che trova interessante, scegliendo personalmente cosa inviare agli amici. Resta da capire se i feed condivisi e le raccolte collaborative riusciranno a sostituire questa spontaneità.

Tiktok Shared Collections2

Infine, TikTok introduce le cartoline digitali all'interno dei messaggi privati. Gli utenti potranno selezionare biglietti a tema festivo e inviarli ai loro contatti, con animazioni festive che si aprono al momento della visualizzazione. Una piccola aggiunta pensata per sfruttare il periodo delle festività e incoraggiare momenti di interazione più personali.

#Tecnologia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nuove funzioni TikTok: arriva il feed in comune e un rinnovamento delle interazioni con gli amici