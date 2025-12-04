TikTok porta Nearby anche in Italia e punta sul contenuto locale

TikTok amplia il proprio ecosistema con Nearby, una nuova sezione che raccoglie video legati alla zona in cui ci si trova. L'obiettivo è chiaro: trasformare il social in uno strumento utile non solo per seguire tendenze globali, ma anche per scoprire ciò che succede a pochi isolati di distanza. Nearby debutta in Italia insieme a Regno Unito, Francia e Germania, segnando l'inizio di una fase in cui TikTok punta a un dialogo più diretto tra creatori, attività locali e utenti.

Come TikTok decide cosa mostra Nearby I contenuti visibili nel feed vengono organizzati combinando posizione geografica, tema del video e momento della pubblicazione. In pratica, il social crea un flusso in tempo reale su ciò che la comunità sta vivendo nella stessa area: eventi, consigli di viaggio, locali da provare o servizi utili. Per i creator questo significa poter raggiungere un pubblico immediatamente rilevante, mentre gli utenti possono filtrare rapidamente cosa offre la città in cui si trovano. La condivisione della posizione resta comunque facoltativa e abilitabile solo dai maggiorenni, con indicatori chiari quando il GPS entra in uso. TikTok introduce la possibilità di ridurre la visione di contenuti generati dall'IA La nuova sezione non è solo un aggiornamento estetico, ma una possibile spinta all'economia della prossimità. TikTok evidenzia come gli utenti, anche in mercati già maturi, siano propensi a visitare luoghi scoperti attraverso la piattaforma. Nearby potrebbe quindi diventare un nuovo punto d'ingresso per ristoranti, negozi indipendenti, studi creativi o musei che puntano a farsi conoscere attraverso contenuti organici. Allo stesso tempo offre ai creator locali una visibilità diversa, più mirata e potenzialmente utile per stabilire collaborazioni con realtà del territorio.