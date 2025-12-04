TikTok porta Nearby anche in Italia e punta sul contenuto locale

TikTok amplia il proprio ecosistema con Nearby, una nuova sezione che raccoglie video legati alla zona in cui ci si trova. L'obiettivo è chiaro: trasformare il social in uno strumento utile non solo per seguire tendenze globali, ma anche per scoprire ciò che succede a pochi isolati di distanza. Nearby debutta in Italia insieme a Regno Unito, Francia e Germania, segnando l'inizio di una fase in cui TikTok punta a un dialogo più diretto tra creatori, attività locali e utenti.
Come TikTok decide cosa mostra Nearby
I contenuti visibili nel feed vengono organizzati combinando posizione geografica, tema del video e momento della pubblicazione. In pratica, il social crea un flusso in tempo reale su ciò che la comunità sta vivendo nella stessa area: eventi, consigli di viaggio, locali da provare o servizi utili. Per i creator questo significa poter raggiungere un pubblico immediatamente rilevante, mentre gli utenti possono filtrare rapidamente cosa offre la città in cui si trovano. La condivisione della posizione resta comunque facoltativa e abilitabile solo dai maggiorenni, con indicatori chiari quando il GPS entra in uso.
La nuova sezione non è solo un aggiornamento estetico, ma una possibile spinta all'economia della prossimità. TikTok evidenzia come gli utenti, anche in mercati già maturi, siano propensi a visitare luoghi scoperti attraverso la piattaforma. Nearby potrebbe quindi diventare un nuovo punto d'ingresso per ristoranti, negozi indipendenti, studi creativi o musei che puntano a farsi conoscere attraverso contenuti organici. Allo stesso tempo offre ai creator locali una visibilità diversa, più mirata e potenzialmente utile per stabilire collaborazioni con realtà del territorio.
Disponibilità e prospettive di espansione
Nearby è accessibile direttamente dalla schermata principale dell'app. Il nome della scheda non riporta la dicitura "Nearby", ma varia in base alla città o alla zona, rendendo immediata la percezione di trovarsi davanti a un feed locale. Restano esclusi gli account privati, gli utenti sotto i 18 anni e i contenuti con visibilità limitata. TikTok non ha ancora chiarito se la funzione verrà estesa ad altri Paesi, ma il rollout europeo lascia intuire che la piattaforma stia testando un'evoluzione strutturale del proprio algoritmo, sempre più orientato a connettere digitale e vita reale.