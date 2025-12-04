Total War: Medieval 3 è stato annunciato con un trailer da Creative Assembly e SEGA: il nuovo capitolo della celebre serie strategica si trova nelle fasi iniziali dello sviluppo, dunque non ci sono ancora riferimenti a un possibile periodo di uscita.

Sul sito ufficiale di Total War è stato tuttavia pubblicato un post firmato dal game director del gioco, Pawel Wojs, che ha spiegato quanto questo progetto sia importante per lui e per l'intero team, a quasi vent'anni dal lancio di Total War: Medieval 2.

"Il motivo per cui abbiamo deciso di annunciarlo così presto è semplice: Medieval 3 è importante per noi, e sappiamo che lo è anche per voi, quindi vogliamo darvi l'opportunità di avvicinarvi un po' al progetto", ha scritto Wojs.

"Il nostro obiettivo è quello di parlarvi più spesso di ciò su cui stiamo lavorando e delle ragioni dietro ogni scelta. È un modo di comunicare completamente nuovo per noi nelle prime fasi dello sviluppo, ma siamo entusiasti di portarvi con noi in questo viaggio."