Total War: Medieval 3 è stato annunciato con un trailer da Creative Assembly e SEGA: il nuovo capitolo della celebre serie strategica si trova nelle fasi iniziali dello sviluppo, dunque non ci sono ancora riferimenti a un possibile periodo di uscita.
Sul sito ufficiale di Total War è stato tuttavia pubblicato un post firmato dal game director del gioco, Pawel Wojs, che ha spiegato quanto questo progetto sia importante per lui e per l'intero team, a quasi vent'anni dal lancio di Total War: Medieval 2.
"Il motivo per cui abbiamo deciso di annunciarlo così presto è semplice: Medieval 3 è importante per noi, e sappiamo che lo è anche per voi, quindi vogliamo darvi l'opportunità di avvicinarvi un po' al progetto", ha scritto Wojs.
"Il nostro obiettivo è quello di parlarvi più spesso di ciò su cui stiamo lavorando e delle ragioni dietro ogni scelta. È un modo di comunicare completamente nuovo per noi nelle prime fasi dello sviluppo, ma siamo entusiasti di portarvi con noi in questo viaggio."
Un capitolo mai così ambizioso
La serie Total War ha venduto oltre 42,5 milioni di copie e Medieval 3 sarà un capitolo particolarmente ambizioso: secondo il game director, il gioco punta a diventare "il sandbox definitivo di Total War ambientato nel mondo medievale, l'esperienza 'what if?' per eccellenza, dove è possibile cambiare il corso della storia."
"Vogliamo immergervi nell'autenticità storica che vi aspettate da Total War: man mano che giocate, il mondo reagirà in modi credibili e plausibili. Potrete seguire il corso degli eventi così come riportati nei libri di storia, oppure compiere scelte coraggiose e riscriverla", ha continuato Wojs.
"Con l'avanzare dello sviluppo, avremo molto altro da mostrarvi e discutere riguardo alla direzione progettuale, e in alcuni casi vi daremo persino voce nelle decisioni. Tuttavia, creare un videogioco è una sfida complessa, quindi potremo parlarvi solo di ciò che saremo pronti a mostrare."
Il game director ha quindi spiegato che Creative Assembly desiderava da tempo realizzare Medieval 3, ma solo con l'avvento del nuovo motore grafico Warcore il progetto è diventato possibile così come gli autori lo immaginavano.
"Al momento il gioco è nella fase iniziale della pre-produzione, quindi immaginate un'uscita tra anni, non mesi: abbiamo appena superato le fasi preliminari di un lungo viaggio. Questo periodo serve a gettare le fondamenta: definire l'ambito, dare priorità a centinaia di funzionalità, e modellare come la nostra visione si tradurrà in un'esperienza indimenticabile."