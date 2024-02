Total War: la serie ha venduto 42,5 milioni di unità

Momenti duri

I nuovi dati dei Total War

La serie Total War non sta attraversando un buon periodo, tra i pessimi risultati del già citato Pharaoh e le polemiche per i prezzi dei DLC di Total War: Warhammer III. In generale, è lo studio di sviluppo Creative Assembly ad aver subito diversi colpi, in particolare per la cancellazione di Hyenas, che ha portato anche a vari licenziamenti.

Speriamo che i futuri progetti, non ancora svelati, l'aiutino a risalire la china.