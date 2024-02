Inkulinati: il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile su PC, PlayStation, Nintendo e Xbox

Il filmato offre una panoramica delle caratteristiche salienti del gioco, incluso il suo peculiare stile grafico ispirato ai disegni medievali, i combattimenti a turni su più livelli e le numerose bizzarre creature che potremo utilizzare in battaglia.

Yaza Games e Daedalic Entertainment hanno pubblicato il trailer di lancio di Inkulinati , che potrete visualizzare nel player sottostante. Il gioco da ieri è disponibile su PC, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One nella sua versione completa. Inoltre, è incluso anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.

Un GDR diverso dal solito

Pubblicato in accesso anticipato su PC e Xbox già nel gennaio 2023. Inkulinati è uno strategico a turni con una struttura sfaccettata e uno stile grafico molto peculiare, ispirato ai manoscritti medievali. Il tutto è accompagnato da un senso dell'umorismo tutto suo, dove non mancano conigli armati di spade, cani con lance, trombe dove non batte il sole, asini petomani e tanto altro ancora.

