L'analisi di Metal Gear Solid Delta su PS5 e PS5 Pro mette in evidenza alcuni problemi

Nello specifico, sia su PS5 standard che su PS5 Pro si riscontrano evidenti cali di frame rate , e sul modello più potente della piattaforma Sony il gioco gira addirittura peggio in determinati frangenti.

L'impiego dell'Unreal Engine 5 ha consentito agli sviluppatori di compiere un sostanziale passo in avanti rispetto all'originale del 2004 , riprendendo l'opera di Hideo Kojima sotto il profilo del design delle ambientazioni, delle sequenze di intermezzo e delle animazioni, ma ridisegnando modelli, materiali ed effettistica.

Digital Foundry ha pubblicato l'immancabile analisi tecnica di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater , che si focalizza sulle versioni PS5 e PS5 Pro del remake prodotto da Konami e, pur riconoscendone la straordinaria qualità tecnica, mette in evidenza alcuni problemi .

I problemi tecnici di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Su PS5 base è possibile scegliere fra due modalità grafiche, Qualità e Prestazioni: la prima gira a 1080p / 1584p ricostruiti in 4K, 30 fps e preset migliori, mentre la seconda gira a 720p / 1080p e 60 fps che però non sono mai rocciosi, anzi nelle aree della giungla scendono fino a dimezzarsi durante le sezioni subacquee.

La modalità Qualità non se la cava meglio per via di un frame pacing irregolare e cali sotto i 30 fps nelle situazioni concitate, ma è su PS5 Pro che la faccenda si fa davvero controversa: l'unica modalità grafica gira a 60 fps e usa la PSSR per l'upscaling dell'immagine, ma il risultato finale è meno nitido rispetto alla PS5 base e i cali di frame rate risultano ancora più evidenti.