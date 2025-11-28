Il produttore di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dice quale altro capitolo potrebbe ottenere un remake

Konami ha pubblicato Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un remake del classico gioco d'azione stealth: il progetto è stato accolto molto bene e ha portato molti fan a chiedersi quale potrebbe essere il futuro della serie.

Sappiamo già che Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 è in lavorazione e che raccoglierà diversi port dei vecchi giochi della serie, ma che ne sarà delle versioni moderne dell'amata serie di Kojima?

Sembra che uno dei candidati potrebbe essere Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.