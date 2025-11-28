Il produttore di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dice quale altro capitolo potrebbe ottenere un remake

Konami ha pubblicato Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un remake del classico gioco d'azione stealth: il progetto è stato accolto molto bene e ha portato molti fan a chiedersi quale potrebbe essere il futuro della serie.
Sappiamo già che Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 è in lavorazione e che raccoglierà diversi port dei vecchi giochi della serie, ma che ne sarà delle versioni moderne dell'amata serie di Kojima?
Sembra che uno dei candidati potrebbe essere Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots.
Cosa ha detto il produttore di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
In un'intervista con Real Sound, il produttore Noriaki Okamura ha mostrato interesse nel riproporre il titolo esclusivo per PS3. Alla domanda su quali siano i prossimi progetti del team dietro Delta, Okamura ha risposto che sono "ancora nella fase di definizione" del loro prossimo progetto.
"Potremmo lavorare su un altro remake, oppure potremmo provare a creare qualcosa di completamente nuovo", afferma Okamura. "La serie Metal Gear è fondamentalmente un pezzo di storia dei videogiochi, che spazia dalla pixel art alla presentazione cinematografica, quindi l'approccio ideale per rifare o rappresentare ogni titolo è diverso. Non intendiamo applicare la stessa metodologia utilizzata per MGS Delta a tutti i giochi. Vogliamo valutare l'approccio migliore per ciascuno di essi individualmente".
Continua dicendo che personalmente spera in un remake di MGS4: Guns of the Patriots ma che "l'hardware di quell'epoca richiedeva alcune scelte di progettazione estremamente particolari per ottenere buone prestazioni 3D con la tecnologia disponibile, e MGS4 si è ritrovato ad avere un codice piuttosto insolito a causa di ciò... Riproporlo ora sarebbe una vera sfida, credo".
