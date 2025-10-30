Metal Gear e Silent Hill continuano a crescere: Konami svela le vendite più recenti

Konami ha svelato nuovi risultati di vendita dei suoi franchise più importanti, permettendoci così di vedere che sia Metal Gear che Silent Hill sono di nuovo in crescita, certamente grazie alla pubblicazione dei giochi più recenti.
Vediamo tutti i dati che sono stati condivisi dalla compagnia giapponese.
I dati di vendita di Konami
Viene svelato che dal luglio 1987 alla fine di settembre 2025, la serie di Metal Gear ha venduto 65,1 milioni di unità, con una crescita di 1,8 milioni nell'ultimo trimestre. A seguire nella tabella di Konami troviamo Pawafuru Puroyakyu (o "Power Pros", un gioco di baseball cartoon amato in Giappone), che dal marzo 1994 ha piazzato 26.2 milioni di copie.
La serie di Yu-Gi-Oh! vanta invece 32,5 milioni dal dicembre 1998, con Momotaro Dentetsu (un gioco da tavolo in versione digitale che potete immaginare come un Monopoly più strutturato) che si ferma a 19 milioni, dal dicembre 1988 al settembre 2025. Silent Hill è invece la serie menù venduta tra i giochi per console, con "solo" 13 milioni di unità dal marzo 1999, con una crescita di 1.3 milioni di unità negli ultimi tre mesi.
Su console, Pawafuru Puroyakyu, Yu-Gi-Oh! e Momotaro Dentetsu non sono particolarmente attivi, visto che hanno tutti ottenuto solo 100.000 copie vendute negli ultimi tre mesi. Ha invece molto più successo su mobile Yu-Gi-Oh! Master Duel che è cresciuto di 10 milioni dal marzo 2025 a oggi.
Vedremo se le vendite di Metal Gear e Silent Hill, ora tornati attivi, continueranno nei prossimi mesi. Diteci, avete giocato qualche titolo recente di Konami in questo periodo? Ecco anche i dati del remake di Silent Hill 2.