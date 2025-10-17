Il remake di Silent Hill 2 continua a vendere: Konami aggiorna i dati ufficiali

Il remake di Silent Hill 2 continua a vendere bene e, secondo nuovi dati ufficiali, il videogioco horror di Konami e Bloober Team ha piazzato oramai 2,5 milioni di unità a livello mondiale .

I dati di Silent Hill 2

Le informazioni provengono da un nuovo report di Konami, dedicato a Silent Hill f, che nelle sequenze iniziali conferma i risultato ottenuti dalla serie e dal remake di Silent Hill 2.

La schermata in giapponese che indica le vendite di Silent Hill

Ricordiamo che Silent Hill 2 è arrivato su PC e PS5 l'8 ottobre 2024, quindi il risultato è stato raggiunto in circa un anno. Le unità fisiche spedite e le vendite digitali hanno superato un milione di unità l'11 ottobre 2024 (in tre giorni) e due milioni di unità entro il 23 gennaio 2025. Nell'arco di circa nove mesi, quindi, il gioco ha piazzato un altro mezo milione, con un discreto rallentamento.

In ogni caso sono dati positivi visto che il remake del primo Silent Hill è entrato in produzione e quindi avremo modo di continuare a giocare alla saga nei prossimi anni.