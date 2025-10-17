0

Il remake di Silent Hill 2 continua a vendere: Konami aggiorna i dati ufficiali

Silent Hill 2 è stato un successo e continua ad accumulare unità nel corso dei mesi: vediamo le cifre confermate in modo ufficiale da Konami in un recente report.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   17/10/2025
James di Silent Hill 2 remake
Silent Hill 2
Silent Hill 2
Il remake di Silent Hill 2 continua a vendere bene e, secondo nuovi dati ufficiali, il videogioco horror di Konami e Bloober Team ha piazzato oramai 2,5 milioni di unità a livello mondiale.

La serie di Silent Hill, nella propria interezza, ha invece superato i dieci milioni di unità spedite, anche grazie agli ottimi risultati del recente Silent Hill f.

I dati di Silent Hill 2

Le informazioni provengono da un nuovo report di Konami, dedicato a Silent Hill f, che nelle sequenze iniziali conferma i risultato ottenuti dalla serie e dal remake di Silent Hill 2.

La schermata in giapponese che indica le vendite di Silent Hill
Ricordiamo che Silent Hill 2 è arrivato su PC e PS5 l'8 ottobre 2024, quindi il risultato è stato raggiunto in circa un anno. Le unità fisiche spedite e le vendite digitali hanno superato un milione di unità l'11 ottobre 2024 (in tre giorni) e due milioni di unità entro il 23 gennaio 2025. Nell'arco di circa nove mesi, quindi, il gioco ha piazzato un altro mezo milione, con un discreto rallentamento.

In ogni caso sono dati positivi visto che il remake del primo Silent Hill è entrato in produzione e quindi avremo modo di continuare a giocare alla saga nei prossimi anni.

