La modalità offline di The Crew 2 è arrivata, ma è bene capire come funziona: ecco la spiegazione

The Crew 2, il gioco automobilistico a mappa aperta di Ubisoft, ha ricevuto la tanto attesa modalità offline, che permetterà di giocare all'MMO anche offline se lo si desidera. Ovviamente questa funzionalità sarà fondamentale per quando Ubisoft spegnerà i server del gioco.
Nel caso del primo capitolo, il pubblico aveva rumoreggiato parecchio quando Ubisoft aveva messo offline il gioco rendendo ingiocabile.
Come funziona la modalità offline di The Crew 2
Secondo Ubisoft, la "Modalità Ibrida" dà ai giocatori la "libertà di scegliere" come giocare a The Crew 2. La modalità online rimane "l'originale esperienza ideata" da Ubisoft, ma la modalità offline è una "nuove esperienza" che assicurerà l'accesso al gioco negli anni a venire.
Se volete giocare offline, dovete ogni volta selezionare l'opzione "esporta al salvataggio offline" dopo aver giocato a una sessione online. In questo modo The Crew 2 creerà una copia dell'attuale livello di progressione del mondo di gioco online e la salverà in locale su PC o console. I salvataggi offline sono completamente separati quindi qualsiasi progresso lì fatto non è valido per l'online: se fate qualcosa offline, poi tornate online e avete nuovi progressi, dovete copiare nuovamente i dati online e sovrascrivere quelli offline perdendo i progressi fatti in quel salvataggio. Inoltre, le livree personalizzate non saranno trasferite nei salvataggi offline.
Ricordiamo che la modalità offline di The Crew 2 è stata annunciata nel settembre 2024, quindi si è dovuto aspettare circa un anno per ricevere questa modalità. Il capitolo originale della serie, invece, era stato messo offline nel marzo 2024.
Nel frattempo, The Crew è tornato in vita grazie al progetto Unlimited: i server sono ora online e il gioco è utilizzabile.