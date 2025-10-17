La modalità offline di The Crew 2 è arrivata, ma è bene capire come funziona: ecco la spiegazione

Nel caso del primo capitolo, il pubblico aveva rumoreggiato parecchio quando Ubisoft aveva messo offline il gioco rendendo ingiocabile.

The Crew 2 , il gioco automobilistico a mappa aperta di Ubisoft, ha ricevuto la tanto attesa modalità offline , che permetterà di giocare all'MMO anche offline se lo si desidera. Ovviamente questa funzionalità sarà fondamentale per quando Ubisoft spegnerà i server del gioco.

Come funziona la modalità offline di The Crew 2

Secondo Ubisoft, la "Modalità Ibrida" dà ai giocatori la "libertà di scegliere" come giocare a The Crew 2. La modalità online rimane "l'originale esperienza ideata" da Ubisoft, ma la modalità offline è una "nuove esperienza" che assicurerà l'accesso al gioco negli anni a venire.

Se volete giocare offline, dovete ogni volta selezionare l'opzione "esporta al salvataggio offline" dopo aver giocato a una sessione online. In questo modo The Crew 2 creerà una copia dell'attuale livello di progressione del mondo di gioco online e la salverà in locale su PC o console. I salvataggi offline sono completamente separati quindi qualsiasi progresso lì fatto non è valido per l'online: se fate qualcosa offline, poi tornate online e avete nuovi progressi, dovete copiare nuovamente i dati online e sovrascrivere quelli offline perdendo i progressi fatti in quel salvataggio. Inoltre, le livree personalizzate non saranno trasferite nei salvataggi offline.

Ricordiamo che la modalità offline di The Crew 2 è stata annunciata nel settembre 2024, quindi si è dovuto aspettare circa un anno per ricevere questa modalità. Il capitolo originale della serie, invece, era stato messo offline nel marzo 2024.

Nel frattempo, The Crew è tornato in vita grazie al progetto Unlimited: i server sono ora online e il gioco è utilizzabile.