Solo Leveling: Arise Overdrive torna a mostrare i combattimenti da vero power fantasy

La compagnia ha quindi pubblicato un nuovo trailer in attesa dell'arrivo del TwitchCon San Diego negli USA, dove il gioco sarà presente per attirare tanto pubblico e farsi conoscere il più possibile prima della pubblicazione.

I fan degli anni hanno probabilmente visto e sicuramente sentito almeno di sfuggita parlare di Solo Leveling, che ha spopolato in questi anni grazie al suo mix di power fantasy e combattimenti spettacolari . Anche i videogiochi vogliono una fetta di questo successo e ora l'editore Netmarble si prepara a mettere in campo Solo Leveling: Arise Overdrive .

Il trailer di Solo Leveling: Arise Overdrive

Se non conoscete la serie, dovete sapere che Solo Leveling racconta la storia di Sung Jin-Woo, un Cacciatore di mostri, ma il più debole nell'intero mondo. Dopo aver sacrificato se stesso in un misterioso dungeon, Jin-Woo diventa il "giocatore" e inizia a percepire i dungeon come se fossero un videogioco e ottiene l'abilità unica di salire di livello (e diventare magicamente più alto e bello, perché sì).

La serie si focalizza sui combattimenti e sulla raccolta di bottino dai nemici sconfitti, quindi Solo Leveling: Arise Overdrive ha le basi perfette per un videogioco. Il video ci permette di rivedere il gameplay, focalizzato sugli scontri corpo a corpo e sull'uso di mosse speciali.

Ricordiamo che il TwitchCon di San Diego andrà in onda dal 17 al 19 ottobre, quindi se vi interessa seguire gli annunci del gioco rimanete connessi in questi giorni. Segnaliamo infine che Solo Leveling: Arise Overdrive sarà presente alla TwitchCon con una demo giocabile.