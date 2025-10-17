L'ex-capo di Assassin's Creed commenta la separazione da Ubisoft: "non ho preso io questa decisione"

Come vi abbiamo già segnalato, Ubisoft ha annunciato che il capo di Assassin's Creed Marc-Alexis Côté ha lasciato la compagnia. L'impressione era che lo sviluppatore abbia deciso di andare verso una nuova direzione, ma pare che non sia tutta la storia.

Côté ha detto la propria su quanto è appena accaduto tramite un post su LinkedIn.