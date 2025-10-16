Il regista di Predator: Badlands vuole un gioco al livello di Uncharted o Assassin's Creed

Ora che Predator sta per tornare al cinema con il film Badlands, il regista di tale pellicola afferma che è arrivato il momento di avere un videogioco al livello di Assassin's Creed o Uncharted.

Il franchise di Predator ha decine di anni sulle spalle e nel corso del tempo sono stati pubblicati vari videogiochi dedicati , ma non si può certo affermare che abbiano saputo riproporre la potenza del film originale.

Le parole del regista di Predator: Badlands

"Desidero ardentemente che ci sia un gioco d'azione-avventura in terza persona, come Uncharted, Assassin's Creed, quel genere di gioco open-world", ha dichiarato Trachtenberg a IGN USA. "Sfortunatamente mi sono perso Concrete Jungle. Ed è stato tanto tempo fa. E penso che Predator offra tantissime possibilità di divertimento dal punto di vista videoludico. Spero che possa realizzarsi".

Predator: Concrete Jungle è stato pubblicato nel 2005 e metteva i giocatori nei panni di un Predator che doveva recuperare la propria tecnologia perduta dagli umani che l'avevano rubata. Il regista ha poi svelato che la sua passione per i videogiochi a tema Predator risalte a molto tempo fa, in quanto ha progettato un livello per un videogioco di Predator nell'ambito di un concorso indetto dalla defunta rivista di videogiochi GamePro.

"Adoravo GamePro e c'era un concorso per progettare un livello che poi sarebbe stato pubblicato sulla rivista", ha ricordato Trachtenberg. "Ho partecipato, ho progettato un livello per un videogioco Predator che sono sicuro fosse solo una copia di Contra. E non sono riuscito a comparire sulle pagine della rivista".

Segnaliamo poi il primo teaser trailer ufficiale di Predator: Badlands.