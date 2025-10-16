God of War: Ragnarok, il capolavoro di Santa Monica è in offerta ad un prezzo speciale, approfittane subito

Se ancora non hai avuto modo di giocare e gustarti questa epica e succulenta esclusiva Sony, è arrivato il momento di recuperare. God of War: Ragnarok è disponibile su AliExpress a 32,25€. Puoi acquistare il titolo direttamente tramite questo link.
God of War Ragnarök è seqeul del primo capitolo della saga reboot sviluppato da Santa Monica Studio e pubblicato da Sony. Uscito il 9 novembre 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5, è approdato anche su PC il 19 settembre 2024.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il gioco conclude l'arco narrativo ambientato nell'antica Scandinavia, seguendo le vicende di Kratos e di suo figlio adolescente Atreus, mentre si avvicina il Ragnarök, l'apocalisse che segnerà la fine degli dei e del mondo stesso. Questo evento, predetto alla fine del capitolo precedente dopo la morte del dio Baldur, mette in moto una serie di scontri epici e rivelazioni personali che intrecciano mito, destino e sacrificio.
La storia si svolge tre anni dopo gli eventi del titolo del 2018. Kratos e Atreus vivono nel lungo inverno del Fimbulwinter, insieme alla testa parlante di Mimir. Tuttavia, Atreus, ora consapevole delle proprie origini giganti e del suo destino come Loki, desidera scoprire la verità sulla sua identità. Kratos, invece, teme che tale ricerca conduca padre e figlio a uno scontro inevitabile con Asgard. Butta un occhio alla nostra recensione!