God of War: Ragnarok, il capolavoro di Santa Monica è in offerta ad un prezzo speciale, approfittane subito

Su AliExpress, oggi, in occasione della tornata di sconti di ottobre, è disponibile God of War: Ragnarok ad un ottimo prezzo. Scopriamo insieme i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   16/10/2025
Se ancora non hai avuto modo di giocare e gustarti questa epica e succulenta esclusiva Sony, è arrivato il momento di recuperare. God of War: Ragnarok è disponibile su AliExpress a 32,25€. Puoi acquistare il titolo direttamente tramite questo link.

God of War Ragnarök è seqeul del primo capitolo della saga reboot sviluppato da Santa Monica Studio e pubblicato da Sony. Uscito il 9 novembre 2022 per PlayStation 4 e PlayStation 5, è approdato anche su PC il 19 settembre 2024.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco conclude l'arco narrativo ambientato nell'antica Scandinavia, seguendo le vicende di Kratos e di suo figlio adolescente Atreus, mentre si avvicina il Ragnarök, l'apocalisse che segnerà la fine degli dei e del mondo stesso. Questo evento, predetto alla fine del capitolo precedente dopo la morte del dio Baldur, mette in moto una serie di scontri epici e rivelazioni personali che intrecciano mito, destino e sacrificio.

La storia si svolge tre anni dopo gli eventi del titolo del 2018. Kratos e Atreus vivono nel lungo inverno del Fimbulwinter, insieme alla testa parlante di Mimir. Tuttavia, Atreus, ora consapevole delle proprie origini giganti e del suo destino come Loki, desidera scoprire la verità sulla sua identità. Kratos, invece, teme che tale ricerca conduca padre e figlio a uno scontro inevitabile con Asgard. Butta un occhio alla nostra recensione!

