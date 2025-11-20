God of War Ragnarok è in sconto al prezzo minimo storico su Amazon per il Black Friday

Il Black Friday di Amazon Italia è iniziato e fino al 2 dicembre proporrà tantissime offerte su ogni genere di prodotto. Tra le offerte sui videogiochi segnaliamo che God of War Ragnarok in versione PS5 al momento viene proposto con uno sconto del 63%. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando sul box sottostante. La versione PS5 di God of War: Ragnarok è in offerta a 29,99 euro, con un risparmio di circa 50 euro rispetto al prezzo consigliato di 80,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.it, con consegna in un giorno per gli iscritti al Prime.
Una nuova avventura nei panni di Kratos
God of War: Ragnarok è un action-adventure in terza persona, disponibile in esclusiva su console PlayStation. Ambientato tre anni dopo gli avvenimenti del precedente capitolo, il gioco riprende le vicende di Kratos e Atreus, ora chiamati a fronteggiare il Ragnarok, l'ineluttabile apocalisse che minaccia di travolgere l'intero pantheon norreno.
Il titolo non solo conserva la formula vincente del suo predecessore, ma la amplia e la rifinisce: il sistema di combattimento, già noto per la sua intensità brutale e tattica, viene ulteriormente perfezionato, mentre l'esplorazione dei regni mitologici si arricchisce di nuove sfumature. I giocatori possono aspettarsi una gamma più vasta di nemici e boss, un arsenale ampliato di armi e abilità, attività opzionali più articolate e scenari inediti che rendono ogni momento dell'avventura imprevedibile e spettacolare.