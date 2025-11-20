Gran Turismo 7 per PS5 è in sconto su Amazon per il Black Friday, giusto in tempo per l'update Spec 3

Le promozioni del Black Friday di Amazon sono un'ottima occasione per ampliare la nostra libreria di videogiochi o per recuperare qualche titolo particolarmente interessante senza spendere l'occhio di una testa. A questo proposito vi segnaliamo che al momento Gran Turismo 7 è in offerta sia nella versione PS5, con sconti a partire dal 50%. Se siete interessati potete raggiungere la pagina della promozione a questo indirizzo oppure cliccando su uno dei due box qui sotto. La versione PS5 viene proposta a 39,99 euro, praticamente la metà degli 80,99 euro canonici. I prodotti sono venduti e spediti da Amazon, con spedizione gratuita in un giorno per gli iscritti al Prime.
Il gioco di corse più famoso su console PlayStation
Gran Turismo 7 rappresenta l'ultima evoluzione della storica saga automobilistica di Polyphony Digital, disponibile su PS4 e PS5. Oltre alle modalità classiche come Carriera, Arcade e Sport, il titolo introduce novità originali quali Music Rally e l'ampia modalità fotografica Scapes, pensata per gli appassionati di immagini spettacolari.
Il gioco offre un parco auto imponente, con più di 400 vetture provenienti da oltre 60 case automobilistiche, e un ricco ventaglio di tracciati sia reali che inediti: ben 37 location per un totale di 110 configurazioni. Come da tradizione, l'esperienza viene arricchita da aggiornamenti regolari che introducono nuovi circuiti, auto e miglioramenti.
A questo proposito, a dicembre arriverà il maxi aggiornamento gratuito Spec 3, che introdurrà due nuovi circuiti di fama internazionale, Yas Marina negli Emirati Arabi e il Circuit Gilles-Villeneuve in Canada, oltre a otto nuove vetture che spaziano da icone storiche come la Renault Espace F1, assente dalla serie da oltre vent'anni, fino a modelli moderni come la Polestar 5. L'update porterà anche nuove funzionalità, tra cui pneumatici Dunlop, un sistema di Data Logger, l'aumento del livello massimo collezionista e inviti illimitati in Brand Central.