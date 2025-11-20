Gran Turismo 7 per PS5 è in sconto su Amazon per il Black Friday, giusto in tempo per l'update Spec 3

Le promozioni del Black Friday di Amazon sono un'ottima occasione per ampliare la nostra libreria di videogiochi o per recuperare qualche titolo particolarmente interessante senza spendere l'occhio di una testa. A questo proposito vi segnaliamo che al momento Gran Turismo 7 è in offerta sia nella versione PS5, con sconti a partire dal 50%. Se siete interessati potete raggiungere la pagina della promozione a questo indirizzo oppure cliccando su uno dei due box qui sotto. La versione PS5 viene proposta a 39,99 euro, praticamente la metà degli 80,99 euro canonici. I prodotti sono venduti e spediti da Amazon, con spedizione gratuita in un giorno per gli iscritti al Prime.