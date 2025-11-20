Nintendo Switch 2 negli USA sta vendendo il 68% più velocemente di Switch 1, che tracolla assieme a PS5 e Xbox

Nel dettaglio, lo scorso mese sono state vendute 328.000 unità di Switch 2 negli USA. La console ha superato del 68% le vendite di Switch nello stesso periodo dal lancio e del 3% quelle di PS4, che in precedenza deteneva il primato come console venduta più velocemente sul mercato americano.

Stando ai dati di Circana, Nintendo Switch 2 sta viaggiando come un treno negli Stati Uniti , dove ha praticamente trainato il segmento delle vendite hardware nel mese di ottobre, laddove tutte le altre console hanno invece hanno registrato un netto calo delle vendite su base annuale.

Calano le vendite di PS5, Xbox e Switch, ROG Xbox Ally fa crescerre le vendite dei prodotti Asus

Guardando al quadro generale, negli Stati Uniti le vendite hardware sono aumentate del 36% a ottobre, grazie soprattutto a Switch 2, che ha compensato i dati negativi delle altre piattaforme. Nintendo Switch ha registrato un calo del 52% su base annuale, Xbox Series X|S è scesa del 37% e PS5 ha perso il 22% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Buoni anche i risultati di ROG Xbox Ally: non sono stati indicati dei numeri di vendita precisi, ma i device portatili di ASUS hanno registrato un incremento delle vendite del 30% anno su anno. Come riportato in una notizia dedicata, lato software Battlefield 6 è già diventato il gioco più venduto negli USA del 2025, ma Leggende Pokémon Z-A potrebbe aver persino ottenuto dei risultati migliori.