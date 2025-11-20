5

Battlefield 6 è il gioco più venduto di ottobre e del 2025 negli USA, ma c'è l'incognita Leggende Pokémon Z-A

Battlefield 6 si conferma un campione d'incassi: è il gioco più venduto negli USA a ottobre e di tutto il 2025, per quanto Leggende Pokémon: Z-A potrebbe aver fatto addirittura meglio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   20/11/2025
Un elicottero in Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
Articoli News Video Immagini

L'analista di mercato Matt Piscatella ha condiviso su Bluesky le classifiche dei videogiochi più venduti negli USA stilate da Circana. Battlefield 6 non solo è stato il gioco più acquistato nel mese di ottobre sommando le copie fisiche e digitali, ma è anche già diventato il titolo più venduto del 2025 finora, superando NBA 2K26 e Monster Hunter Wilds.

Leggende Pokémon: Z-A, invece, si è piazzato al secondo posto, ma ci sono da fare delle precisazioni. Nintendo non condivide i dati di vendita dei giochi acquistati tramite l'eShop. Inoltre, le classifiche di Circana non tengono conto delle copie incluse, dunque è da escludere anche quello di Switch 2 + Z-A. Considerando che è stato il gioco più acquistato in formato fisico del 2025 finora, forse conteggiando anche le vendite digitali avrebbe potuto superare Battlefield 6.

Tra le novità di ottobre anche Ninja Gaiden 4 e The Outer Worlds 2

Tra i nuovi giochi lanciati a ottobre troviamo anche The Outer Worlds 2 e Ninja Gaiden 4, rispettivamente al settimo e undicesimo posto. Dei piazzamenti tutto sommato buoni se consideriamo l'accesa concorrenza e la loro inclusione nel catalogo del Game Pass. Little Nightmares 3, invece, ha debuttato all'ottavo posto.

Leggende Pokémon Z-A Megadimensione svela Mega Zeraora con un nuovo trailer: vi piace? Leggende Pokémon Z-A Megadimensione svela Mega Zeraora con un nuovo trailer: vi piace?

Top 20 di ottobre negli USA

  1. Battlefield 6
  2. Leggende Pokémon Z-A*
  3. Ghost of Yotei
  4. NBA 2K26
  5. EA Sports FC 26
  6. Madden NFL 26
  7. The Outer Worlds 2
  8. Little Nightmares 3
  9. Digimon Story: Time Stranger
  10. Borderlands 4
  11. Ninja Gaiden 4
  12. EA Sports College Football 26
  13. Super Mario Galaxy + Galaxy 2
  14. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  15. Sonic Racing: CrossWorlds
  16. Silent Hill f
  17. Minecraft*
  18. Helldivers 2
  19. GTA 5
  20. Red Dead Redemption 2

Top 20 dei giochi più venduti del 2025 finora

  1. Battlefield 6
  2. NBA 2K26
  3. Monster Hunter Wilds
  4. Borderlands 4
  5. EA Sports College Football 26
  6. The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
  7. Call of Duty: Black Ops 6
  8. Madden NFL 26
  9. MLB: The Show 25*
  10. Ghost of Yotei
  11. Elden Ring Nightreign
  12. EA Sports FC 26
  13. WWE 2K25
  14. Kingdom Come Deliverance 2
  15. Forza Horizon 5
  16. Minecraft
  17. Split Fiction
  18. EA Sports MVP Bundle (2025)
  19. NBA 2K25
  20. Helldivers 2

*vendite digitali su eShop non incluse
**vendite digitali su console Xbox e Nintendo non incluse

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Battlefield 6 è il gioco più venduto di ottobre e del 2025 negli USA, ma c'è l'incognita Leggende Pokémon Z-A