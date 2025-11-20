Battlefield 6 è il gioco più venduto di ottobre e del 2025 negli USA, ma c'è l'incognita Leggende Pokémon Z-A

L'analista di mercato Matt Piscatella ha condiviso su Bluesky le classifiche dei videogiochi più venduti negli USA stilate da Circana. Battlefield 6 non solo è stato il gioco più acquistato nel mese di ottobre sommando le copie fisiche e digitali, ma è anche già diventato il titolo più venduto del 2025 finora, superando NBA 2K26 e Monster Hunter Wilds.
Leggende Pokémon: Z-A, invece, si è piazzato al secondo posto, ma ci sono da fare delle precisazioni. Nintendo non condivide i dati di vendita dei giochi acquistati tramite l'eShop. Inoltre, le classifiche di Circana non tengono conto delle copie incluse, dunque è da escludere anche quello di Switch 2 + Z-A. Considerando che è stato il gioco più acquistato in formato fisico del 2025 finora, forse conteggiando anche le vendite digitali avrebbe potuto superare Battlefield 6.
Tra le novità di ottobre anche Ninja Gaiden 4 e The Outer Worlds 2
Tra i nuovi giochi lanciati a ottobre troviamo anche The Outer Worlds 2 e Ninja Gaiden 4, rispettivamente al settimo e undicesimo posto. Dei piazzamenti tutto sommato buoni se consideriamo l'accesa concorrenza e la loro inclusione nel catalogo del Game Pass. Little Nightmares 3, invece, ha debuttato all'ottavo posto.
Top 20 di ottobre negli USA
- Battlefield 6
- Leggende Pokémon Z-A*
- Ghost of Yotei
- NBA 2K26
- EA Sports FC 26
- Madden NFL 26
- The Outer Worlds 2
- Little Nightmares 3
- Digimon Story: Time Stranger
- Borderlands 4
- Ninja Gaiden 4
- EA Sports College Football 26
- Super Mario Galaxy + Galaxy 2
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Sonic Racing: CrossWorlds
- Silent Hill f
- Minecraft*
- Helldivers 2
- GTA 5
- Red Dead Redemption 2
Top 20 dei giochi più venduti del 2025 finora
- Battlefield 6
- NBA 2K26
- Monster Hunter Wilds
- Borderlands 4
- EA Sports College Football 26
- The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered
- Call of Duty: Black Ops 6
- Madden NFL 26
- MLB: The Show 25*
- Ghost of Yotei
- Elden Ring Nightreign
- EA Sports FC 26
- WWE 2K25
- Kingdom Come Deliverance 2
- Forza Horizon 5
- Minecraft
- Split Fiction
- EA Sports MVP Bundle (2025)
- NBA 2K25
- Helldivers 2
*vendite digitali su eShop non incluse
**vendite digitali su console Xbox e Nintendo non incluse