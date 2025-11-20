Battlefield 6 è il gioco più venduto di ottobre e del 2025 negli USA, ma c'è l'incognita Leggende Pokémon Z-A

L'analista di mercato Matt Piscatella ha condiviso su Bluesky le classifiche dei videogiochi più venduti negli USA stilate da Circana. Battlefield 6 non solo è stato il gioco più acquistato nel mese di ottobre sommando le copie fisiche e digitali, ma è anche già diventato il titolo più venduto del 2025 finora, superando NBA 2K26 e Monster Hunter Wilds.

Leggende Pokémon: Z-A, invece, si è piazzato al secondo posto, ma ci sono da fare delle precisazioni. Nintendo non condivide i dati di vendita dei giochi acquistati tramite l'eShop. Inoltre, le classifiche di Circana non tengono conto delle copie incluse, dunque è da escludere anche quello di Switch 2 + Z-A. Considerando che è stato il gioco più acquistato in formato fisico del 2025 finora, forse conteggiando anche le vendite digitali avrebbe potuto superare Battlefield 6.