Leggende Pokémon: Z-A è il gioco più venduto in formato fisico negli USA del 2025 finora

I videogiochi della serie Pokémon sono noti per registrare numeri di vendita altissimi e Leggende Pokémon Z-A non fa eccezione. Anzi, un'ulteriore conferma è arrivata nelle scorse ore dall'analista di mercato Matt Piscatella, che ha svelato che al momento è il gioco più venduto negli USA in formato fisico nel 2025.
L'informazione è stata condivisa durante un'intervista su YouTube con Kyle Bosman, dove Piscatella ha sottolineato come il gioco di Game Freak ha raggiunto questo risultato in pochissime settimane dalla pubblicazione. Secondo le sue previsioni, le vendite continueranno a crescere, soprattutto in vista delle festività natalizie, periodo in cui il gioco sarà tra i più richiesti dal pubblico americano.
Pokémon vende tantissimo, a prescindere dal settore
"Pokémon è attualmente il franchise mediatico più grande in circolazione", ha detto Piscatella. "È in cima alle nostre rilevazioni sui giocattoli, e le carte collezionabili Pokémon sono tra i principali motori di questo settore in questo momento".
"Ha superato ogni confine del mondo videoludico in termini di forza del brand. (Leggende Pokémon Z-A) è già il videogioco fisico più venduto dell'anno, nonostante sia sul mercato da poche settimane, e sarà uno dei grandi protagonisti del trimestre natalizio".
Il dato non sorprende del tutto, considerando che Piscatella aveva già segnalato il debutto record di Z-A negli Stati Uniti, con il miglior lancio in termini di copie fisiche e ricavi in dollari dai tempi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nel 2023. Purtroppo, Nintendo non condivide i dati relativi alle vendite digitali tramite eShop, rendendo difficile avere un quadro completo e confrontare il gioco con gli altri titoli usciti nel 2025 negli USA.