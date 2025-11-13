Leggende Pokémon: Z-A è il gioco più venduto in formato fisico negli USA del 2025 finora

L'informazione è stata condivisa durante un'intervista su YouTube con Kyle Bosman, dove Piscatella ha sottolineato come il gioco di Game Freak ha raggiunto questo risultato in pochissime settimane dalla pubblicazione . Secondo le sue previsioni, le vendite continueranno a crescere, soprattutto in vista delle festività natalizie, periodo in cui il gioco sarà tra i più richiesti dal pubblico americano.

I videogiochi della serie Pokémon sono noti per registrare numeri di vendita altissimi e Leggende Pokémon Z-A non fa eccezione. Anzi, un'ulteriore conferma è arrivata nelle scorse ore dall'analista di mercato Matt Piscatella, che ha svelato che al momento è il gioco più venduto negli USA in formato fisico nel 2025 .

Pokémon vende tantissimo, a prescindere dal settore

"Pokémon è attualmente il franchise mediatico più grande in circolazione", ha detto Piscatella. "È in cima alle nostre rilevazioni sui giocattoli, e le carte collezionabili Pokémon sono tra i principali motori di questo settore in questo momento".

"Ha superato ogni confine del mondo videoludico in termini di forza del brand. (Leggende Pokémon Z-A) è già il videogioco fisico più venduto dell'anno, nonostante sia sul mercato da poche settimane, e sarà uno dei grandi protagonisti del trimestre natalizio".

Il dato non sorprende del tutto, considerando che Piscatella aveva già segnalato il debutto record di Z-A negli Stati Uniti, con il miglior lancio in termini di copie fisiche e ricavi in dollari dai tempi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nel 2023. Purtroppo, Nintendo non condivide i dati relativi alle vendite digitali tramite eShop, rendendo difficile avere un quadro completo e confrontare il gioco con gli altri titoli usciti nel 2025 negli USA.