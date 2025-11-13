Disney punta sui contenuti generati con l’IA: un esperimento rischioso per Disney+

Disney vuole trasformare la propria piattaforma streaming in un ambiente partecipativo basato sull'intelligenza artificiale. Durante l'ultima call finanziaria, Bob Iger ha anticipato nuove funzionalità che permetteranno agli abbonati di creare e condividere brevi contenuti tematici sfruttando strumenti generativi. È una mossa che sembra voler reinventare Disney+ come spazio creativo piuttosto che semplice catalogo on-demand, ma arriva in un momento storico in cui il rapporto di Hollywood con l'IA è più complicato che mai.

La contraddizione tra IA generativa e copyright L'annuncio appare ancora più sorprendente considerando che Disney è in prima linea nelle cause legali contro aziende come Midjourney e MiniMax, accusate di violare la proprietà intellettuale permettendo la creazione di opere derivate dai personaggi Disney. La compagnia ha più volte espresso timori sulla tutela delle proprie IP e sulle implicazioni etiche dell'IA, ma allo stesso tempo investe internamente per integrarla nelle produzioni e ora persino nel proprio servizio streaming. Death Stranding Isolations è l'anime della serie di Kojima Productions, in arrivo su Disney+ Non è la prima volta che l'uso dell'intelligenza artificiale provoca reazioni negative attorno al mondo Disney. Nel 2023 Marvel era stata criticata per i titoli di testa generati da IA in Secret Invasion, mentre quest'anno alcune locandine de The Fantastic Four: First Steps erano state accusate di presentare segni di generazione automatica. Anche progetti come il remake live-action di Oceania e Tron: Ares avevano esplorato l'uso dell'IA, salvo poi abbandonare l'idea per timori di backlash e problemi legati al copyright.