Un grosso gioco su Star Wars verrà annunciato presto per un leaker, che specifica un dettaglio importante

Il noto leaker Kurakasis ha riferito che ci sarebbe un grosso annuncio su un gioco di Star Wars in arrivo nei prossimi giorni, specificando anche un dettaglio importante per quanto riguarda il titolo, che potrebbe svelare più precisamente la sua natura.
Secondo la fonte in questione, considerata piuttosto affidabile viste le informazioni diffuse in precedenza, il grosso gioco di Star Wars avrebbe un titolo che si conclude con "The Old Republic", cosa che potrebbe indicare più precisamente di cosa si tratta, anche se ovviamente il tutto va preso come una semplice voce di corridoio.
Con un titolo del genere, il primo pensiero va ovviamente a Star Wars: Knights of the Old Republic, il cui remake è stato già annunciato da anni ma sta attraversando uno sviluppo decisamente complicato, ma non è l'unica possibilità.
Le diverse possibilità
Il fatto che l'annuncio debba arrivare nei prossimi giorni fa pensare che sia previsto per i The Game Awards 2025, evento di maggior rilievo di questo periodo e fissato proprio per la prossima settimana, nella notte tra l'11 e il 12 dicembre.
Altro discorso è capire di cosa si tratti di preciso: il riferimento a The Old Republic, sempre che non abbia a che fare con l'MMO Star Wars: The Old Republic, fa pensare in effetti a Knights of the Old Republic, che dovrebbe essere ancora in sviluppo anche se non se n'è più saputo nulla.
Inoltre, Kurakasis ha fatto sapere che il progetto in questione non avrebbe a che fare con Star Wars: Zero Company o Star Wars Eclipse, dunque dovrebbe essere qualcos'altro.
C'è anche un'altra teoria da tenere in considerazione: tra gli indiziati principali spunta anche il presunto Total War su Star Wars, la cui esistenza era già trapelata nei mesi scorsi e potrebbe essere pronto per una presentazione da parte di Creative Assembly.
In effetti, potremmo collegare a questa idea il fatto che il team ha già annunciato di avere un nuovo Total War da presentare in occasione dei The Game Awards, dunque la cosa potrebbe avere senso.