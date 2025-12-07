Un grosso gioco su Star Wars verrà annunciato presto per un leaker, che specifica un dettaglio importante

Il noto leaker Kurakasis ha riferito che ci sarebbe un grosso annuncio su un gioco di Star Wars in arrivo nei prossimi giorni, specificando anche un dettaglio importante per quanto riguarda il titolo, che potrebbe svelare più precisamente la sua natura.

Secondo la fonte in questione, considerata piuttosto affidabile viste le informazioni diffuse in precedenza, il grosso gioco di Star Wars avrebbe un titolo che si conclude con "The Old Republic", cosa che potrebbe indicare più precisamente di cosa si tratta, anche se ovviamente il tutto va preso come una semplice voce di corridoio.

Con un titolo del genere, il primo pensiero va ovviamente a Star Wars: Knights of the Old Republic, il cui remake è stato già annunciato da anni ma sta attraversando uno sviluppo decisamente complicato, ma non è l'unica possibilità.