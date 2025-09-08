È spuntato un artwork di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake esiste ancora o no? Difficile dirlo, ma intanto che aspettiamo di saperne di più, è spuntato online un artwork del gioco, pubblicato da un concept artist che ha lavorato in Aspyr fino al 2021. Le immagini mostrano la cima degli alberi di Kashyyyk, il pianeta nativo dei wookie, che possiamo visitare nel corso dell'avventura.

Ancora in sviluppo?

Di seguito possiamo vedere l'immagine comparata con il luogo della versione originale:

Come potete notare, la vegetazione è molto più densa e l'aspetto è, ovviamente, migliore. Potremo mai visitare questa nuova versione?

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è stato annunciato al PlayStation Showcase del 2021, ma ancora non se n'è visto niente per via di grossi problemi di sviluppo. Il progetto era inizialmente in mano ad Aspyr, ma è stato cancellato e ricominciato, dopo essere stato affidato a Saber Interactive.

L'ultimo aggiornamento che abbiamo avuto in merito risale allo scorso aprile, in cui Matthew Karch, il CEO di Saber Interactive, ha dichiarato che il gioco è "vivo e vegeto". Per il resto è nebbia fitta.

Presentato come esclusiva console PlayStation, pare che sia diventato multipiattaforma dopo le turbolenze della lavorazione. Anche in questo caso si tratta di voci, visto che di ufficiale non si sa praticamente niente.