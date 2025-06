Uno sviluppatore di Star Wars: Knights of the Old Republic Remake ha condiviso il post dello State of Play

Il Senior Graphic Designer Jack Mulholland, attualmente impegnato su Star Wars: Knights of the Old Republic Remake , come deducibile dai suoi canali social e dal suo profilo LinkedIn, ha condiviso su X il post di Sony relativo allo State of Play di questa sera (alle 23:00, ora italiana), facendo partire le speculazioni.

Ci sarà o no?

Purtroppo il post di Mulholland non rivela molto. Il nostro si è limitato alla condivisione, accompagnata da un emote "occhi che guardano di lato", che si usa per indicare la presenza di qualcosa di interessante, di cui si vuole sapere di più.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Dopo l'annuncio, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è sparito letteralmente dalle scene. Molti hanno temuto per le sorti del progetto, ma Saber Interactive ha ribadito più volte che è ancora in sviluppo.

Disney, che detiene i diritti sulla serie Star Wars, non ha mai confermato lo stato dei lavori. Comunque sia, nessuno ne ha mai annunciato la cancellazione o il congelamento, quindi qualcosa dietro le quinte ha continuato a muoversi.

Chiaramente un post come quello di Mulholland può essere preso come un suggerimento, ma non come una conferma. Dietro potrebbe esserci anche altro, ma è impossibile dire cosa. Comunque sia, ne sapremo di più tra qualche ora, durante la presentazione di Sony, che si spera sia particolarmente interessante e ricca di proposte.

Per il resto, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake rimane annunciato per PlayStation 5 e PC, senza una data d'uscita.