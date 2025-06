La tech demo di The Witcher 4 girava davvero su PS5 standard? Digital Foundry risponde

La tech demo di The Witcher 4 girava davvero su PS5 base? Se lo sono chiesti in tantissimi e lo hanno chiesto alla redazione di Digital Foundry. "Sì, credo girasse su di una PS5 standard", ha detto Alex Battaglia nell'ambito di una prima analisi del video.

Innanzitutto, ha spiegato Battaglia, c'è di mezzo una questione di credibilità, visto che Epic Games ha scelto queste sequenze come showcase principale per lo State of Unreal, un evento pensato per mettere in mostra le potenzialità del suo motore grafico.

"Se stessero mentendo, sarebbe un bel problema sia per gli investitori sia per le aziende che pagano per usare l'Unreal Engine", ha detto il collaboratore di Digital Foundry. In altre parole, ci sono troppe cose in gioco perché si possa pensare a un filmato pre-renderizzato o a un PC spacciato per console."

Inoltre, analizzando attentamente il video nella sua versione ad alta qualità si notano diverse imperfezioni grafiche, e non sono difetti casuali: parliamo di piccoli artefatti visivi e dettagli ambientali che difficilmente sarebbero presenti in una build pensata per impressionare a tutti i costi.

"È chiaro che non stiamo guardando qualcosa di realizzato su misura per una presentazione su PC", ha osservato Battaglia, aggiungendo che "anche nella versione 4K a 30 fps della presentazione si percepiva una certa morbidezza dell'immagine, quasi come se stessimo guardando un gioco che punta ai 1440p utilizzando l'upscaling.