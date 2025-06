Il Call of Duty del 2026 sarà Modern Warfare 4, riferisce un leaker

Le pubblicità nei menù di Call of Duty erano un errore e sono state eliminate: non tutti ci credono

" Call of Duty: Modern Warfare 사 includerà una campagna narrativa in cui sia la Corea del Sud che la Corea del Nord svolgeranno un ruolo significativo e le tre principali fazioni giocabili saranno la Task Force 141, l'SAS e l'Esercito della Repubblica di Corea", ha scritto la fonte.

Stando a quanto riferito da un leaker, il Call of Duty del 2026 sarà Modern Warfare 4 : sviluppato da Infinity Ward, il nuovo capitolo della serie utilizzerà il carattere coreano 사 per indicare il numero.

Un'ambientazione inedita? Quasi

Call of Duty: Black Ops 6 potrebbe essere il gioco di maggiore incasso in assoluto per la serie, che dunque continua a macinare numeri impressionanti nonostante venga spesso accusata di introdurre ben poche novità di episodio in episodio.

Per quanto concerne questi rumor, l'ambientazione coreana in realtà non è inedita per la saga: c'è una missione di Avanced Warfare ambientata a Seoul, mentre la Corea del Nord viene citata nel primo capitolo di Black Ops.