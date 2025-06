Super Mario Odyssey migliora tantissimo su Nintendo Switch 2, rivela un video

Chiaramente una differenza così ampia in termini di risoluzione risulta visibile anche a occhio nudo e contribuisce a trasformare visivamente l'esperienza di Super Mario Odyssey: un gran bel risultato per un update gratuito.

Non è finita qui: su Nintendo Switch 2 il gioco ha ricevuto ulteriori migliorie, come le ombre di qualità superiore e un potenziamento del filtro anisotropico. Anche i caricamenti sono diventati più rapidi su Switch 2, sebbene soltanto leggermente.

Diversi tipi di aggiornamento

Molti giochi hanno ricevuto oggi l'update gratis per Nintendo Switch 2: non solo Super Mario Odyssey, ma anche titoli come ARMS, Captain Toad: Treasure Tracker, New Super Mario Bros. U Deluxe, Pokémon Scarlatto e Violetto, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, The Legend of Zelda: Link's Awakening e Xenoblade Chronicles 3.

Ormai mancano poche ore all'atteso lancio della nuova console Nintendo e l'azienda si aspetta un debutto di grande successo, a giudicare dal fatto che ha inviato ai negozi dei cartelloni per segnalare il tutto esaurito di Nintendo Switch 2. Voi come pensate che andranno le cose? Ci sarà il sold-out?