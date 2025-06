Molti giochi hanno ricevuto oggi l'update gratis per Nintendo Switch 2, anche Xenoblade 3

Al momento, questa è la lista dei giochi che hanno ricevuto l'aggiornamento specifico per Nintendo Switch 2 in queste ore:

Nintendo sta preparando il terreno per l'arrivo di Nintendo Switch 2 nella giornata di domani, giovedì 5 giugno, e ha pubblicato numerosi update gratis per vari giochi tutti disponibili in contemporanea, sia per i titoli già noti che altri come Xenoblade 3 .

Tanti miglioramenti gratuiti su Switch 2

Si tratta di aggiornamenti che erano stati già annunciati in precedenza da Nintendo in occasione dell'arrivo di Switch 2, considerando la compatibilità ampia della nuova console con i giochi di Switch 1 e, in particolare, sono update migliorativi pubblicati gratuitamente, in questi casi.

La copertina di Xenoblade Chronicles 3

Ricordiamo infatti che, in altri casi, l'upgrade è previsto a pagamento, in particolare quando è accompagnato da nuovi contenuti o da una maggiore rielaborazione degli elementi tecnici dei giochi, ma i suddetti titoli sono tutti protagonisti di aggiornamenti gratuiti.

Nintendo ha già comunicato i dettagli di questi update, che vanno dall'incremento della risoluzione al miglioramento del frame-rate e l'applicazione dell'HDR, fino all'aggiunta di alcune funzionalità specifiche di Switch 2 come GameShare e GameChat.

Stupisce l'aggiunta di Xenoblade Chronicles 3, che non era stato inserito nella lista dei giochi con aggiornamento gratuito per Switch 2 ma che ha comunque ricevuto un aggiornamento in queste ore. Mancano i dettagli precisi, ma per il momento le note parlano di "vari aggiustamenti applicati per migliorare il gameplay su Nintendo Switch 2", in attesa di ulteriori informazioni.