Il prezzo di Nintendo Switch è aumentato negli USA, ecco il listino aggiornato

Come annunciato dalla casa giapponese, anche il prezzo di diversi accessori è stato ritoccato, e nell'elenco figurano alcuni prodotti per Nintendo Switch 2. La nuova console, ad ogni modo, non è (ancora) stata colpita dal rincaro.

È solo questione di tempo?

Alcuni mesi fa il CEO di Nintendo ha spiegato che l'azienda potrebbe aumentare il prezzo di Nintendo Switch 2 per via dei dazi di Trump, dunque esiste la concreta possibilità che questo ritocco non sarà l'unico e non sarà l'ultimo da qui a qualche mese.

Alcuni esperti ritengono ad esempio che Mario Kart World subirà un rincaro con il perdurare dei dazi, andando ad aumentare ulteriormente un prezzo già ritenuto da molti eccessivo.