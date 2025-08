Nintendo Switch sta per aumentare di prezzo negli USA, ecco perché

Nintendo Switch sta per aumentare di prezzo negli USA: a partire dal 3 agosto tutti i modelli della console (dunque standard, OLED e Lite) in vendita negli Stati Uniti subiranno un rincaro ancora non quantificato per via delle "condizioni del mercato".

"I prezzi della famiglia di sistemi e prodotti Nintendo Switch originale cambieranno negli Stati Uniti a partire dal 3 agosto 2025 per via delle condizioni di mercato", si legge nel comunicato di Nintendo. "Ciò includerà Nintendo Switch modello OLED, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e alcuni accessori selezionati."

"Anche altri prodotti Nintendo, tra cui alcuni accessori per Nintendo Switch 2, determinati amiibo e l'orologio sonoro Nintendo Sound Clock: Alarmo, subiranno delle modifiche di prezzo", continua il testo.

"I prezzi del sistema Nintendo Switch 2, dei giochi fisici e digitali per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, così come degli abbonamenti a Nintendo Switch Online, rimarranno invariati per il momento. Tuttavia, si segnala che potrebbero essere necessari aggiustamenti in futuro."