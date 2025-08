Il cosplay di Kiriko da Overwatch 2 firmato Ashen Reina crea una grande atmosfera

Il cosplay di Kiriko creato da Ashen Reina evidenzia ancora una volta la passione dei cosplayer per Overwatch 2, nonostante le difficoltà che l'hero shooter di Blizzard si è trovato ad affrontare negli ultimi anni.

Kiriko, ultimo membro del clan Shimada, noto per i suoi ninja letali, è stata una delle prime aggiunte al nuovo capitolo della serie. Si tratta dio un'efficace unità di supporto, in grado di curare gli alleati e proteggerli con potenti barriere dal fuoco nemico.

Nel gioco, Kiriko si distingue per la sua velocità e silenziosità, forte di abilità che possono fare la differenza in una squadra ben coordinata, purché ci sia qualcuno a difenderla: come molti personaggi simili, non può resistere a troppi colpi.