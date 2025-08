AMD Ryzen 7 7800X3D: 8 Core, 16 Thread e 5Ghz in modalità Turbo in maxi offerta

Oggi, su AliExpress, è presente e disponibile una promo molto allettante e interessante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo processore la propria configurazione PC: l'AMD Ryzen 7 7800X3D viene messo in offerta con uno sconto attivo del 39% - percentuale che si basa sul prezzo consigliato di altri store come, ad esempio, Amazon - per un costo totale e finale d'acquisto di 300,76€. Puoi acquistare il processore cliccando direttamente su questo link.

L'AMD Ryzen 7 7800X3D è un processore molto potente, pensato soprattutto per chi vuole concentrare il massimo delle sue prestazioni nel gaming. Ha 8 core e 16 thread, il che significa che può gestire più operazioni contemporaneamente in modo veloce ed efficiente.