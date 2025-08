WhatsApp Android Beta: test per le notifiche personalizzate per gli aggiornamenti di Stato

WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità che offrirà agli utenti un controllo ancora più preciso sulle notifiche relative agli aggiornamenti di stato. In futuro, sarà infatti possibile scegliere manualmente da quali contatti si desidera ricevere una notifica ogni volta che pubblicano un nuovo stato. Questa novità, attualmente in fase di sviluppo, punta a rendere l'esperienza dell'utente più personalizzata e meno dispersiva, aiutando a non perdere gli aggiornamenti più importanti, ad esempio da amici stretti, familiari o colleghi. Si tratta di una novità che è stata riscontrata all'interno del programma Beta della versione Android della piattaforma targata Meta e che, come avviene quotidianamente, è stata riportata dal noto e affidabile portale di comunicazione WABetaInfo.

Gestione differente delle notifiche La gestione delle notifiche sarà semplice: direttamente dalla schermata dello stato, si potrà abilitare (o disattivare) la ricezione di alert specifici per quel contatto. Quando attiva, la funzione invierà una notifica in tempo reale ogni volta che quella persona pubblica un nuovo aggiornamento, comprensiva del nome e della foto profilo del contatto. WhatsApp Beta iOS: test per l'importazione della foto profilo da Facebook e Instagram In qualsiasi momento sarà possibile disattivare gli avvisi con un tap su "Disattiva notifiche", sempre dalla stessa interfaccia. Un aspetto interessante è che questa scelta è completamente privata: il contatto non saprà mai se qualcuno ha attivato o disattivato le notifiche per i suoi stati.