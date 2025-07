WhatsApp Beta iOS: test per l’importazione della foto profilo da Facebook e Instagram

WhatsApp sta per introdurre su iOS una nuova funzione molto attesa: la possibilità di importare la foto profilo direttamente da Facebook o Instagram , già disponibile da qualche tempo per gli utenti Android. La novità è emersa con l'ultimo aggiornamento della beta per iOS (versione 25.21.10.74) e come di consueto è una notizia che è stata riportata da WABetaInfo, disponibile tramite l'app TestFlight, e sta gradualmente raggiungendo i beta tester .

Aumenta la praticità?

E dunque, prima di questa novità, chi desiderava usare la stessa immagine di profilo di Facebook o Instagram doveva ricorrere a metodi manuali, come scaricare o fare screenshot delle immagini e caricarle successivamente su WhatsApp. Un processo scomodo e poco pratico, soprattutto per chi aggiorna spesso le proprie immagini sui social.

Logo WhatsApp

Grazie alla nuova opzione, è possibile aggiornare la propria foto profilo su WhatsApp in pochi tap, risparmiando tempo e mantenendo una presenza coerente su tutte le app Meta. Tra le ultime novità in casa Meta e in particolar modo in casa WhatsApp segnaliamo la possibilità di effettuare delle fotografie in app con la nuova modalità notte.