WhatsApp ti farà cambiare la tua foto profilo come vuoi grazie alla IA

Oltre a offrire un modo innovativo e creativo per personalizzare il proprio profilo , questa funzionalità potrebbe anche migliorare la privacy degli utenti. Utilizzando immagini generate dall'IA, gli utenti potranno evitare di condividere foto reali, riducendo il rischio di uso improprio o condivisione non autorizzata delle proprie immagini. Anche se la funzione per impedire gli screenshot delle foto profilo già aggiunge un livello di privacy, l'uso di immagini generate dall'IA fornisce una protezione ulteriore.

Quando sarà utilizzabile

Presto arriverà un'altra funzione legata ai messaggi fissati in alto

Attualmente, questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non è pronta per i beta tester, ma sarà disponibile in un futuro aggiornamento dell'app. Nonostante non sia ancora possibile utilizzarla, l'annuncio di questa funzione rappresenta un passo significativo verso una maggiore personalizzazione e sicurezza su WhatsApp.

Questo è solo uno dei tanti aggiornamenti della Beta di WhatsApp, che permette agli utenti di testare molte funzionalità che, prima o poi, arriveranno anche nella versione stable. Vi abbiamo già parlato qualche giorno fa della novità in arrivo legata ai messaggi fissati in alto, che grazie ad un prossimo aggiornamento mostreranno l'anteprima dell'eventuale documento, immagine o video correlati.