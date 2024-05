Stellar Blade: annunciato un update gratis con una nuova modalità, data di uscita

Sony PlayStation e Shift Up hanno annunciato un nuovo update gratis di Stellar Blade che porta con sé una nuova modalità di gioco chiamata "Boss Challenge" , disponibile con l'aggiornamento in arrivo prestissimo: la data di uscita è infatti fissata per domani, 24 maggio 2024.

Nuovi costumi e altro

La sfida può essere affrontata utilizzando l'equipaggiamento in possesso del giocatore oppure selezionando uno dei preset possibili messi a disposizione per l'evenienza, consentendo così una certa scelta su come prendere parte a questa impegnativa corsa tra boss.

Giunti al termine della battaglia, il sistema ci fornisce anche una valutazione dei combattimenti effettuati, cosa che apre la porta a possibili sfide nelle sfide per cercare di ottenere risultati sempre migliori all'interno di questa modalità.

Tra le novità ci sono anche due nuove Nano Suit per Eve, ovvero la White Kunoichi e la Black Kunoichi, mentre altre verranno aggiunte in seguito, come promesso dagli sviluppatori. Inoltre, ulteriori aggiornamenti sono stati applicati in termini di Quality of life e altri elementi, come l'aggiunta di una bussola nell'HUD, oltre a correzioni e miglioramenti vari.

Nuove immagini, per l'occasione, sono state diffuse per Stellar Blade, che potete vedere nella galleria riportata in questa pagina e illustrano alcuni dei nuovi elementi che verranno aggiunti dall'update di domani.

Nel frattempo, sembra che Shift Up stia pensando a una versione PC e possibile seguito per il gioco, protagonista anche di un hamburger in Limited Edition dedicato.