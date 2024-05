Il burger in limited edition di Stellar Blade vi farà venire fame immediatamente

Il video esageratamente cinematografico per questo burger ci mostra la preparazione del panino fusa con scene di gioco di Stellar Blade e accompagnato dalla musica del gioco. Alla fine, vediamo il piatto servito di fronte a una PS5 Slim, con DualSense e immancabile copia di Stellar Blade in bella vista.

Questo burger, ispirato al gioco d'azione esclusivo per PS5 Stellar Blade, propone una pagnotta colorata d'azzurro (non proprio tipico per un panino ma tant'è) con all'interno un filetto di pollo dorato e croccante, del coleslaw (ovvero un'insalata di cavolo cappuccio, carote e cipollotto con salsa a base di maionese e senape) e del formaggio Gami.

Siete fan di Stellar Blade ? Siete dalla parte di Sydney o Melbourne? Allora siete fortunati perché fino al 16 giugno potrete provare il burger in limited edition di Stellar Blade, realizzato da PlayStation Australia in collaborazione con la catena di ristoranti coreana Gami Chicken.

Stellar Blade, oltre il burger

Il burger di Stellar Blade ci fa venire fame, in tutta onestà

Se siete stati attirato dal burger e non siete a conoscenza di cosa sia Stellar Blade, è presto detto.

Parliamo di un gioco d'azione in terza persona sviluppato dai coreani di Shift Up, attualmente disponibile in esclusiva per PS5. La storia segue Eve, una guerriera che arriva dallo spazio per liberare il suo pianeta da un'invasione di mostri noti come Naytiba.

L'invasione però non inizia per il verso giusto e il grosso delle armate di cui Eve fa parte viene decimato. La ragazza sopravvive e parte in un viaggio con nuovi alleati per eliminare i nemici. Il gioco ha fatto molto parlare di sé sopratutto per l'aspetto di Eve, basata su una modella, e per il fatto che è possibile farle indossare vari costumi anche molto rivelatori (o non abbastanza, nel caso delle inutili critiche di alcuni).

Il burger non ha dei veri e propri collegamenti con il personaggio, il cui colore principale è il bianco e il verde (per il suo costume base). L'azzurro della pagnotta è chiaramente stato scelto per collegarsi a PlayStation.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Stellar Blade.