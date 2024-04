Stellar Blade è censurato, nonostante gli sviluppatori sostenessero il contrario: è polemica

Solo qualche giorno fa, lo studio ShiftUp aveva riferito che Stellar Blade non aveva nessuna censura , ma dopo il lancio è emerso che alcuni costumi sono stati modificati per coprire maggiormente il corpo della protagonista Eve, con uno di questi che sarebbe stato totalmente rimosso in seguito alla patch del day one.

Nonostante il team coreano ShiftUp sostenesse orgogliosamente che Stellar Blade sarebbe uscito senza censure in tutti i territori, è emerso nelle ore successive al lancio che in effetti il gioco ha subito delle censure , e sebbene si tratti di elementi decisamente marginali sono bastati a far scattare la polemica da parte di vari giocatori.

Galeotto fu il costume

Stellar Blade, uno dei costumi modificati di Eve

Al di là della rimozione totale di un costume in stile abito orientale particolarmente succinto, un'altra modifica rilevata riguarda una mise in stile costume intero, che inizialmente appariva decisamente più sgambato e al quale sono state applicate delle parti aggiuntive per coprire maggiormente la protagonista, sia per quanto riguarda le gambe che la scollatura.

Sembra inoltre che anche la quantità di sangue e gore negli scontri sia stata bilanciata verso il basso rispetto a quanto era stato mostrato inizialmente.

Il costume di Stellar Blade che sarebbe stato rimosso dal gioco

Queste variazioni sarebbero state applicate soprattutto con la patch del day one di Stellar Blade, che tra le altre cose ha introdotto anche il New Game Plus e ha rimosso la famosa scritta razzista inserita "per sbaglio" nel gioco.

Il commento di Tae Kim può far pensare a un possibile ripensamento sulle censure applicate, ma al momento sembra difficile che una cosa del genere possa essere restaurata come nell'originale. Questo ha chiaramente scatenato le solite polemiche che stanno sfociando nelle solite accuse riguardanti cultura woke e cose simili, sebbene la questione sembri al momento piuttosto esagerata, considerando il soggetto della discussione.