Stellar Blade: la patch del day one porta il New Game Plus e rimuove la scritta razzista

Stellar Blade è in arrivo tra due giorni, con data di uscita fissata per il 26 aprile, ma sono già disponibili le informazioni sulla patch del day one, che tra le altre cose porterà con sé la modalità New Game Plus e rimuoverà l'ormai nota scritta razzista modificando un graffito presente nel gioco.

L'update 1.002 è stato pubblicato in queste ore e sarà disponibile direttamente al lancio ufficiale del gioco, ma chi ha ricevuto una copia in anticipo (come i redattori delle riviste) ha notato che l'aggiornamento è già scaricabile e installabile, portando con sé alcune variazioni interessanti.

Sul fronte del gameplay, l'aggiunta principale è data sicuramente dall'arrivo della modalità New Game Plus, che si sblocca come da tradizione una volta concluso il gioco almeno una volta, consentendo di affrontare nuovamente la storia partendo da una situazione avvantaggiata.