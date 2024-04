Netflix, serie TV e film più visti in Italia: la Top 10 delle serie include varie novità

Si tratta di una settimana densa di novità per Netflix , con Notte di mezza estate, Heartbreak High - Stagione 2, Il sequestro del volo 601 e Ambizione - Stagione 3 che compaiono per la prima volta in top 10. La serie che da più tempo è in classifica è The Gentlemen (7 settimane) seguita da Il problema dei 3 corpi (5 settimane) che scende però dal podio.

Netflix ha svelato le classiche dei film e delle serie TV più viste in Italia dal 15 al 21 aprile. La top 10 delle serie più visualizzate si compone come segue:

I film più visti su Netflix

La Top 10 dei lungometraggi

Per quanto riguarda invece i film più visti su Netflix in Italia dal 15 al 21 aprile, la top 10 si compone come segue:

Vicini davvero Rebel Moon Parte 2 La sfregiatrice Ticket to Paradise Fabbricante di lacrime Picchiarello al campo estivo The Cursed C'è ancora domani Glass La ragazza delle renne What Jennifer Did - Il caso Jennifer Pan

Diversamente dal solito, le novità per il lato lungometraggi di Netflix presenta meno novità rispetto alle serie TV. In classifica arrivano infatti Rebel Moon Parte 2, Picchiarello al campo estivo e The Cursed. Il resto della top 10 è composto da film presenti da tempo. Il film che ha ottenuto il risultato migliore è C'è ancora domani, presente da quattro settimane, seguito da Il fabbricante di lacrime e Glass, entrambi in lista da tre settimane.

Infine, vi lasciamo ai dati della precedente settimana per confronto.